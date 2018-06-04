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手拿現金被警「關心」 男子掏證件意外掉出安非他命

2018-06-04 13:55聯合報 記者江孟謙╱即時報導

新北土城警分局警員昨晚9點多前往三峽協尋中輟少年時，看到一名男子手上握有現金，且行跡詭異，警方擔心為詐騙案，上前關心，未料這名48歲王姓男子掏出證件時，竟從上衣口袋掉出一包安非他命（約0.2克），警方當場依毒品罪嫌將他帶回偵辦。

警方調查，王姓男子有毒品前科，他說，昨晚到三峽找朋友，沒想到遇到警方「關心」，從上衣口袋掉出毒品，他見無法辯解，坦承持有並吸食安非他命，並供稱毒品都是在公園內向不明男子購買，警方訊後依毒品罪送辦。

男子從上衣口袋掉出安非他命。記者江孟謙／翻攝
男子從上衣口袋掉出安非他命。記者江孟謙／翻攝
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男子從上衣口袋掉出安非他命。記者江孟謙／翻攝
男子從上衣口袋掉出安非他命。記者江孟謙／翻攝
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毒品

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