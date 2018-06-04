海陸上兵遭誤殺案 5人聲押10人交保

2018-06-04 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



警方連夜逮獲22人，其中5人遭檢察官聲請羈押。圖／警方提供 分享 facebook 海軍陸戰隊上兵何勝文遭槍擊案，屏東縣潮州警分局將王姓等22人移送屏東地檢署複訊，經檢察官漏夜偵訊，認定王姓及鄞姓等5人涉犯殺人、槍砲、傷害致死或致重傷等罪嫌重大，有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向法院聲請羈押。另蕭姓等10名嫌疑人，分別以新臺幣15至20萬元不等交保。

屏東地檢署表示，王姓等5人所犯罪嫌，為5年以上重罪，且有事實足認有勾串證人及湮滅證據之虞，今天清晨4時已向法院聲請羈押。法院將於上午9時開庭裁定。

海軍上兵何勝文是於2日凌晨收假返回營區途中遭十多輛車攔截槍殺；警方連夜逮捕22人，查出兩批人馬網路互嗆後撂人街頭械鬥，其中一方被毆成三傷後，誤認何是仇家才攔車開槍，造成何勝文枉死。 一名海軍陸戰隊何姓士兵2日凌晨在屏東潮州鎮延平路遭人攔下開槍射殺，何姓士兵當時駕駛車輛的擋風玻璃上，彈孔痕跡清晰可見。 中央社 分享 facebook

【中央社／屏東縣4日電】屏東潮州鎮加油站群毆、槍殺案，造成何姓海軍陸戰隊士兵被錯殺、1人腦死、2人受傷，屏東地檢署昨天漏夜偵訊，今天依殺人等罪將王、鄞等5嫌聲押，另有10人交保。

因感情糾紛由王姓和鄞姓男子號召網群鬥毆，導致何姓士兵被錯殺、黃姓男子頭部重傷腦死、另2人輕傷的命案，警方逮捕22名嫌犯，檢方昨晚漏夜偵訊，認定王嫌、鄞嫌與其他3名嫌犯涉犯殺人、槍砲、傷害致死或致重傷等罪嫌重大，所涉為5年以上重罪，且有事實足認有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向法院聲請羈押。

另有蕭姓嫌犯等10人，檢察官認為沒有羈押必要，諭知以新台幣15萬至20萬元不等交保。

目前，警方還在追緝疑似開槍的洪姓嫌犯及其他幾名共犯。