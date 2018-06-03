凶殺案頻傳治安惡化？警署研商對策安定民心

2018-06-03 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



國內最近連續發生多起家庭、情人與街頭暴力凶殺案件，嚴重衝擊民眾對治安的信心；警政署長陳家欽晚間召集刑事局長蔡蒼柏等幹部研擬強化治安對策，重申優勢警力、嚴正執法作為，通令各警察機關務必有效壓制街頭暴力、掃蕩黑幫堂口，安定社會人心。

海陸上兵何勝文在屏東街頭遭人錯殺，起因街頭聚眾鬥毆，警政署要求各地警察機關，遇有街頭暴力，一定要迅速啟動快打部隊壓制防範。現行犯一律依法逮捕，在場助勢、叫囂者，全數帶回管束，防止持續鬥毆。逃逸者，依法追查究辦。

涉案成員若有幫派背景、勢力區域、依附不法行業及堂口首腦，以組織犯罪蒐證偵辦。

警政署也要求各縣市警方加強擴大臨檢勤務，嚴查治安要點及特定場所；另針對北市信義商圈擄人案，要求警方協調大型賣場、百貨業者及公共空間管理業者，提升自我管理能力，建立通報聯繫機制，強化各出入口安全，消弭治安死角。

另最近發生多起涉及感情及家庭糾紛命案，警政署建議類似案件當事人遇危害時先躲避，撥打110或113求助與諮詢，由社工或家防官提供聲請保護令。

法院核發保護令後應保持與對方不接觸、不聯繫、不激怒，並尋求親友幫忙。若發現對方違反保護令，保留證據並報案。

刑事局說，今年1至5月全國故意殺人犯罪130件，較去年同期減少39件，其中破獲129件，顯示犯罪數據下降，治安穩定，民眾要相信警察保護社會治安的專業與能力。