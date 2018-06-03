海陸何姓上兵回營遭誤殺為因公死亡？軍方：爭最佳撫卹

2018-06-03 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



海軍陸戰隊上兵何勝文收假開車回左營營區，2日凌晨3時半在屏東縣潮州鎮延平路遭攔下砸車並槍擊身亡。聯合報系資料照片 分享 facebook

海軍陸戰隊何姓上兵2日凌晨3點半駕車準備返回營區收假，途經屏東縣潮州鎮延平路一處民營加油站前，遭人攔車開槍喪命，警方初步調查是兩派地方人士相約談判，路過的何姓士兵遭誤認，無辜被槍殺；海軍陸戰隊指揮部少將政戰主任蘇世霖表示，如確認何員是無辜遭誤殺，部隊將盡全力為何爭取最佳最好的撫卹。

一般民眾如上下班途中意外受傷或死亡，若為勞工有勞基法職業災害救助，若為公務人員依公務人員請假規則第四條公傷假規定，可認定因公意外死亡從優撫卹；何姓上兵5月2日凌晨3點半開車回營上班途中，意外被攔車砸車及開槍打死，是否視同因公意外死亡，蘇世霖話未說滿，只表示，「會盡最大努力，為何員爭取最好最佳的撫卹」。

蘇世霖今天上午說，何員家屬表示，何員是2日凌晨3點出門，趕赴當天上午7點回到高雄部隊報到上班，凌晨3點算不算是上下班途中，要由國防部後備指揮部留守署依法認定，但只要證實何姓上兵是遭到誤殺，海軍陸戰隊指揮部會盡全力為何員爭取最佳最好的撫卹。

海軍陸戰隊上兵何勝文2日凌晨3點半左右開車經過潮州鎮延平路亞伯加油站前，遭數部車輛攔車砸車，另疑遭洪姓男子開槍，送醫不治，事件驚動社會，屏東警方積極調查緝兇，逮捕21人，開槍的洪姓男子今天上午10點前尚未到案。

屏東警方今天凌晨證實何姓士兵是無辜遭到誤殺。警方指出，鄞姓男子因不滿李姓女友欲分手，將其毆傷並強拍裸照，許女得知後到臉書指責鄞男，反遭回嗆「破麻」，引起許女的王姓男友不滿，留言對嗆輸贏，雙方人馬才會在2日凌晨1點、3點兩度糾眾鬥毆，何姓士兵凌晨3點30分路過潮州鎮延平路亞伯加油站，被王男等人誤認為鄞男，無辜遭波及喪命。

海軍陸戰隊上兵何勝文收假開車回左營營區，2日凌晨3時半在屏東縣潮州鎮延平路遭攔下砸車並槍擊身亡。聯合報系資料照片 分享 facebook

警方陸續逮捕涉入砸車與槍擊案的21人到案，漏夜偵訊中。記者蔣繼平／翻攝 分享 facebook