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海陸弟兄無辜枉死！兩派人馬嗆輸贏 行兇時誤認錯殺

2018-06-03 04:32聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

警方陸續逮捕涉入砸車與槍擊案的21人到案進行漏夜偵訊。記者蔣繼平／翻攝
警方陸續逮捕涉入砸車與槍擊案的21人到案進行漏夜偵訊。記者蔣繼平／翻攝
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屏東潮州2日凌晨1點和3點均發生重大刑案且各造成一人死亡，經過警方漏夜追查後為連續相關聯案件，起因為主嫌鄞姓和王姓兩人為嗆輸贏雙方陣營烙人逞兇所導致，不幸被槍擊的何姓士兵竟是遭誤認而枉死，開槍的洪姓嫌犯仍在追緝中。

潮州鎮2日凌晨一夜兩件重大刑案，總共造成兩人死亡，黃男遭毆傷重不治海軍陸戰隊何姓士兵遭人槍殺，經過警方漏夜偵辦案件，陸續逮捕21人到案之後，分別透過鄞姓男子和王姓男子兩名主嫌供詞，確認兩案為連續事件。

警方調查，鄞姓男子因為不滿李性女友欲分手，將其毆傷並強拍裸照，許女得知後到臉書指責鄞男，反遭回嗆「破麻」，引起許女的王姓男友不滿，留言對嗆輸贏，雙方人馬才會在隔天(2日)凌晨1點相約潮州鎮延平路中油加油站談判。

警方表示，王姓男子邀約黃、陳、鄭、林等5人駕駛賓士牌、白色自小客車到場，立即遭鄞姓男子等多人分別駕駛3部汽車及6部機車分持棍棒圍毆，造成陳、鄭兩人輕傷，黃男則於晚間7點許傷重經醫院宣告不治死亡。

海陸上兵遭攔車槍殺案，案發前3個小時，同一路段3百多公尺遠的中油加油站發生惡少砸...
海陸上兵遭攔車槍殺案，案發前3個小時，同一路段3百多公尺遠的中油加油站發生惡少砸車事件，逾20名惡少騎機車追趕一輛賓士車，打傷車上3名乘客。 記者潘欣中／翻攝
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警方指出，案發後王男不滿遭鄞男率眾毆打，凌晨3點又約同一條路相隔300公尺的亞伯加油站談判，王男率林姓男子等10餘人分別駕駛多部自小客車到達現場後，海軍陸戰隊何姓士兵開車經過時，被誤認為就是目標鄞男駕駛的車輛。

警方說，王男等人將駕駛現代牌、藍色自小客車的何姓士兵攔車後直接開槍射擊，現場同夥多人分持鋼珠槍枝、棍棒攻擊被害人車輛，何姓被害人遭射擊1發子彈，從背後穿過肺臟，子彈留在體內重傷不治。

全案經專案小組漏夜將兩案涉案主要犯嫌21人拘捕到案，其中王男和林男犯案後在高雄自知法網難逃，前往南部犯罪打擊中心投案，並供出案件始末及開槍的洪姓犯嫌，尚未到案仍有警方全力追緝中。

警方起出作案用的棒球棍、西瓜刀等證物，唯槍擊案的槍枝仍在追查。記者蔣繼平／翻攝
警方起出作案用的棒球棍、西瓜刀等證物，唯槍擊案的槍枝仍在追查。記者蔣繼平／翻攝
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海軍陸戰隊上兵何勝文收假開車回左營營區，2日凌晨三時半在屏東縣潮州鎮延平路遭攔下...
海軍陸戰隊上兵何勝文收假開車回左營營區，2日凌晨三時半在屏東縣潮州鎮延平路遭攔下砸車並槍擊身亡。 記者潘欣中／翻攝
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