屏東潮州2日凌晨一夜兩案 目前已增為2死2傷

2018-06-03 01:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



潮州警察分局3日凌晨零時，光華派出所仍聚集不少人在等候跟走動。記者蔣繼平/攝影 分享 facebook 屏東縣潮州鎮2日凌晨延平路相隔300公尺的兩間加油站先後傳出重大刑案，先於凌晨1點發生賓士車內3人遭機車族毆傷，凌晨3點又發生海軍陸戰隊何姓士兵遭攔車槍擊死亡。遭砸車被毆重傷昏迷轉高醫急救的黃姓乘客，警方表示稍早宣告不治死亡。目前兩件不相干案件分別造成1死。

屏東縣警察局潮州分局今天凌晨零時，門口沿路仍停滿多部車輛，超過20部以上，許多案件相關人士遭警方通知到案說明及逮捕到案，因為涉案人士有年輕人，因此也有不少家屬陪同，在門口焦急等待，潮州分局光華派出所和偵查隊徹夜均在忙碌偵辦案件。

針對賓士車遭砸案件，截至凌晨1點，警方已經帶到6名涉案人士瞭解案情。本案造成陳姓、鄭姓及黃姓乘客兩輕傷一重傷，但傷勢嚴重的黃姓男子，2日深夜傷重不治死亡，警方目前正在聯繫家屬準備後續事項。

另外海軍陸戰隊何姓士兵遭槍擊案件，偵查隊午夜前帶案人數已經13人、8車，其餘4部車輛及涉案人員仍在追查。警方目前已經掌握2名主要召集人，分別在偵查隊及南部打擊犯罪中心偵訊中。由於涉案人士都不認識且無交集，警方仍在釐清動機及確認主嫌，甚至不排除有誤殺可能。