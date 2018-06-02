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海陸上兵被槍殺前3小時 不遠處20惡少砸賓士車

2018-06-02 22:17聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣潮州鎮凌晨3時半發生駭人聽聞的海陸上兵遭攔車槍殺案，案發前3個小時，同一路段3百多公尺遠的中油加油站也發生惡少砸車事件，警方查出逾20名惡少騎機車追趕一輛賓士車，在加油站攔下砸車，造成車上乘客1重傷、2輕傷；潮州警分局長楊峰明說，兩案經查沒有關連。

警方調查，駕駛白色賓士車的林姓男子（21歲、屏東市人），今天凌晨12時18分載陳姓、鄭姓及黃姓友人到潮州吃宵夜，經過加油站時欲上廁所，3名乘客才下車就遭20多名不明人士，手持棍棒團團圍住，其中1名嫌犯將駕駛林男叫下車，隨後朝車猛砸，惡少逞兇過程約50秒，離去前還朝賓士車大燈狠敲好幾棍，

警方獲報出動快打部隊趕往，到場時只看到賓士車上4人，駕駛林男沒受傷，另2名友人手部及頭部撕裂傷，黃姓乘客傷勢較重，轉送高雄醫學院附設醫院急救；高醫表示，黃男到院時昏迷指數3分，頭部外傷、顱內出血、肢體軀幹多處挫傷，狀況仍不穩定。

警方說，林姓駕駛及3名乘客都不知為何被攔圍毆，也不認識對方；一夜兩案，驚動屏東縣長潘孟安，警方已調閱附近路口監視器過濾嫌犯車輛，下午逮3名嫌犯帶回調查；兩案雖在相隔僅3百多公尺的不同加油站發生，經查沒有關聯。

海陸上兵遭攔車槍殺案，案發前3個小時，同一路段3百多公尺遠的中油加油站發生惡少砸...
海陸上兵遭攔車槍殺案，案發前3個小時，同一路段3百多公尺遠的中油加油站發生惡少砸車事件，逾20名惡少騎機車追趕一輛賓士車，打傷車上3名乘客。 記者潘欣中／翻攝
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加油站中油潘孟安
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