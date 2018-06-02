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政大「千元便當」背後有洋蔥 無預警歇業師生惋惜

影／北市百貨擄BMW婦人強盜案 嫌犯新莊提款畫面曝光

2018-06-02 18:38聯合報 記者王長鼎╱即時報導

台北市信義商圈新光三越百貨地下停車場昨晚驚傳隨機擄人強盜案件，王姓女子到停車場BMW雙門轎跑車上拿取物品時，遭有二度隨機擄 人前科紀錄的謝姓男子，涉嫌持折疊刀脅持上車，半路用王女提款卡盜領11萬5千元。

身穿紅色上衣的謝姓嫌犯昨晚將王姓被害女子鎖在新莊區中華路2段路邊的BMW汽車上，下車到中國信託的提款機，持被害人的提款款卡提領，得手5萬元後，再押至新北市新莊區新樹的汽車旅館控制行動。

台北市信義商圈新光三越百貨地下停車場昨晚驚傳隨機擄人強盜案件，嫌犯謝姓男子涉嫌持...
台北市信義商圈新光三越百貨地下停車場昨晚驚傳隨機擄人強盜案件，嫌犯謝姓男子涉嫌持折疊刀脅持上車，半路用王女提款卡盜領11萬5千元。記者王長鼎／翻攝
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台北市信義商圈新光三越百貨地下停車場昨晚驚傳隨機擄人強盜案件，案發4小時後警方逮...
台北市信義商圈新光三越百貨地下停車場昨晚驚傳隨機擄人強盜案件，案發4小時後警方逮捕嫌犯謝姓男子，今天下午移送台北地檢署。記者王長鼎／翻攝
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停車場BMW
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