影／北市百貨擄BMW婦人強盜案 嫌犯新莊提款畫面曝光

2018-06-02 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



台北市信義商圈新光三越百貨地下停車場昨晚驚傳隨機擄人強盜案件，王姓女子到停車場BMW雙門轎跑車上拿取物品時，遭有二度隨機擄 人前科紀錄的謝姓男子，涉嫌持折疊刀脅持上車，半路用王女提款卡盜領11萬5千元。