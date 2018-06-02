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海軍陸戰隊士兵被槍亡 警方鎖定10車追緝

2018-06-02 17:19中央社 屏東縣2日電

海軍陸戰隊何姓上兵的車輛被砸，甚至還被開多槍。記者潘欣中/翻攝
海軍陸戰隊何姓上兵的車輛被砸，甚至還被開多槍。記者潘欣中/翻攝
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海軍陸戰隊何姓士兵今天凌晨在屏東潮州鎮延平路被人攔下開槍射殺。屏東潮州警分局表示，已從監視器鎖定疑似涉案的10輛汽車，現已循線「以車追人」緝凶到案。

屏東縣警局潮州警分局副分局長李忠華表示，從監視器上看到的畫面，凌晨3時31分，何姓士兵在潮州鎮延平路加油站加油後，車子開出加油站右轉100公尺，遭多輛轎車前後包夾，將何姓士兵拉出車外圍毆，另有人以物品重擊車身前後及兩側車窗，混亂中有人開槍，全部過程不到2分鐘。

李忠華表示，現場採證有3顆彈殼、4顆鋼珠及一把西瓜刀。一名男性路人事後見何姓士兵躺在路旁，隨即報警，時間是凌晨3時58分。警方已從監視器裡過濾出疑似涉案的10輛轎車，依車牌逐一清查，並陸續傳喚車主到案說明。行兇動機仍朝行車糾紛追查。

依警方掌握監視器畫面，何男駕車才轉出加油站，即遭2輛車加速擋在車前，隨後又有3輛小客車擋在車後。不久，陸續又有5輛小客車駛近，佔據延平路所有車道，其中2輛小客車有至少5人下車砸車，隨後一群人匆匆上車加速駛離現場。

高雄長庚醫院表示，何姓士兵是在今晨7時多由屏東安泰醫院後送到院，但抵達時已呈休克，且昏迷指數僅剩三分。經緊急開刀，由於主動脈及下腔靜脈大出血，仍然不治。

高雄長庚醫院表示，何姓士兵主要的傷口在腹部，子彈先由安泰醫院取出，由於腹腔大出血，暫無法研判到底中幾槍，將交由檢察官、法醫進一步相驗。

海軍陸戰隊指揮部發布新聞稿表示，何姓士兵是陸戰隊所屬防空警衛群，今晨返營收假途中，開車經屏東縣潮州鎮延平路往88快速道路路段時，疑與民眾發生行車糾紛，遭持械攻擊，傷者胸部中彈，經送高雄長庚紀念醫院急救不治。

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