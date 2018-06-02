獨╱新光三越擄女強盜男 曾強擄2名少女刺傷1人

北市信義區新光三越百貨地下停車場昨晚發生擄人強盜，熟女遭擄走提領11萬還關在摩鐵，警方獲報迅速逮人救出毫髮無傷但飽受驚嚇的被害人。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook

謝姓男子昨天晚間在台北市信義區新光百貨犯下擄人強盜案，但早在6年前，他就曾在桃園市試圖隨機強擄2名未成年少女，還拿水果刀刺傷1名少女，但因少女奮力反抗、尖叫，讓他都沒得逞，桃園地院審理時，發現他因前妻輕生後，罹患「情感性精神疾病」，依照成年人故意對少年以強暴妨害人行使權利等罪，執行有期徒刑1年4月，得易科罰金，但要入精神療養院等相關處所，施以監護2年。

判決指出，謝男2012年12月凌晨4 時許，先在桃園市某國小用金屬板手竊得一輛汽車車牌，掛在自己車上，再開車前往市區，當天上午近7時許，他以口罩掩飾容貌外觀，見到一名當時才17歲的吳姓少女正要上學，他喝令「給我上車」，還強扯她的衣服，並將她推倒在地，但少女奮力抵抗，謝見無法就範，隨即開車離去。

事隔八天，他又再次前往桃園市區，清晨近6時許，又見另名16歲程姓少女獨自行走在路上，又要強行拉扯她入後座，還將她推倒在地，程奮力反抗，大聲尖叫，謝拿水果刀砍傷她的手臂，謝作案後隨即逃逸。

桃園警方將謝男逮捕，但被砍傷的少女程姓少女右前臂撕裂傷約4 公分，左上臂撕裂傷約1 公分，還造成肌腱斷裂，桃園警方獲報後將謝男逮捕送辦。

謝男當時供稱，他前妻在2002年上吊輕生後，情緒陷入低潮，斷斷續續至精神科診所或醫院接受治療，並曾住進桃園療養院治療，他無法控制自己，又怕媽媽擔心，才想掛別人車牌犯案，比較不會發現是自己的脫序行為。

謝還辯稱，那兩天他腦內都出現一個聲音，說少女會傷害他，他才下車，少女看他拿刀緊張叫救命，他才動手，只是想嚇嚇少女，還說「誤認程姓少女是友人女兒。」

桃園地院調閱他病歷資料，確實有情感性精神病及重度憂鬱症的表現，送往精神鑑定的報告也指出，謝未按時服藥，以致於有較高衝動，但犯案時未達完全不能辨識自己行為能力程度，只是有降低辨識行為能力情形。

法官審酌，謝罹患情感性精神疾病長達5年，必須入相當處所治療，因謝母年邁，也無法對他加以拘束，未能令謝自發性、定期性就醫、治療及服用藥物，導致受情感性精神病影響犯案。