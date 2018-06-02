行車糾紛當街被槍殺 海陸上兵急救不治

2018-06-02 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



圖為多年前海軍陸戰隊兩棲突擊車演練，與新聞無關。圖／報系資料照 分享 facebook

海軍陸戰隊指揮部防空警衛群何姓上兵，今天凌晨休假期間，駕車行經屏東潮州延平路往88快速道路路段時，疑似與民人發生行車糾紛，期間遭民人持械攻擊，導致何員胸部中彈，經送往高雄長庚醫院急救不治。

海軍陸戰隊指揮部說，單位除立即派員到場協處外，並配合檢警調查，以釐清案情。

海軍陸戰隊指揮部進一步表示，對何員遭遇的憾事深表遺憾、難過與不捨，已派遣高階幹部全力協助遺眷處理喪葬及撫卹事宜外，並適時提供法律協助，此外，對於肇事逃逸後造成重大傷亡事件的民眾，表達最嚴厲譴責。