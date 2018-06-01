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新世代反毒策略民調 法務部：68%受訪者肯定

2018-06-01 16:18中央社 台北1日電

法務部今天表示，「107年政府反毒作為滿意度」第一季調查出爐，68%的受訪者對政府過去一年在緝毒、防毒、拒毒、戒毒等不同工作面向上給予肯定，但仍有進步空間。

法務部發布新聞稿指出，為蒐集、分析國人對政府反毒作為的看法，以作為評估相關施政表現的依據，國家發展委員會委託民意調查公司辦理民國107年政府反毒作為滿意度民意調查，第一季調查結果已出爐。

民調顯示，對於政府反毒工作表現，68%受訪者表示整體而言感到滿意；對提高販毒刑度及沒收販毒所得的修法方向，87.6%民眾感到滿意；對於查獲毒品數量成效、以毒品防制作為校長升遷參考等做法，超過7成民眾支持。

法務部指出，雖然民意肯定政府反毒作為，但毒品防制工作需長期推動，無論在新興毒品管制與檢驗、防制青少年毒品濫用、打擊幫派及跨國販毒組織，仍有努力與進步空間。

法務部表示，政府反毒團隊將持續檢視當前毒品情勢發展，對「新世代反毒策略」進行滾動式檢討，以降低新生毒癮者人口作為反毒工作首要目標，為國人建構安居樂業的幸福家園。

這次調查是在107年3月29日至30日進行，以台灣地區住宅電話為母體，並以尾數隨機進行，且成功訪問1099位成年人；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.96個百分點以內。

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