土地開發公司遭砸店開槍示威 落網主嫌稱：感情糾紛

2018-06-01 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市蘆洲區一間土地開發工程公司今年5月底遭人砸店並連開多槍示警，警方昨天逮捕帶頭砸店主嫌鄭姓男子到案。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook

新北市蘆洲區一間土地開發工程公司今年5月底遭人砸店並連開多槍示警，警方到場發現玻璃門有3處彈孔，現場拾獲8顆彈殼、7顆彈頭及1顆子彈。警方成立專案小組追查多日，陸續帶回11人偵訊，昨天查獲帶頭滋事的鄭姓男子及涉嫌開槍的莊姓男子到案，起出制式手槍一把，訊後依違反槍砲、毀損等罪嫌送辦。

蘆洲區長安街一間土地開發工程公司於5月22日凌晨，遭人上門砸店並朝大門連開多槍，警方獲報到場，發現大門玻璃有3處彈孔，在地上拾獲8顆彈殼、7顆彈頭及1顆未擊發的子彈。

警方調閱現場監視器畫面，發現案發當時約有10多名戴口罩男子，涉嫌持棍棒敲打該公司玻璃門，其中1人持槍朝玻璃門連開多槍，導致玻璃門留下3處明顯彈孔，歹徒犯案後隨即上車離去。

警方以車追人，隔天即通知7名涉嫌人到案說明，陸續又帶回4名涉嫌人，昨天逮捕綽號「阿民」的帶頭鬧事22歲鄭姓男子及涉嫌開的24歲莊姓男子到案，並起獲制式手槍zoraki 925一把。

警方調查，鄭姓男子不滿林姓男子與前女友交往，林男還時常向鄭嗆聲，鄭男獲悉林男經常出入長安街的土地開發工程公司，一時氣憤揪眾上門砸店洩憤。