土地開發公司遭砸店開槍示威 落網主嫌稱：感情糾紛
新北市蘆洲區一間土地開發工程公司今年5月底遭人砸店並連開多槍示警，警方到場發現玻璃門有3處彈孔，現場拾獲8顆彈殼、7顆彈頭及1顆子彈。警方成立專案小組追查多日，陸續帶回11人偵訊，昨天查獲帶頭滋事的鄭姓男子及涉嫌開槍的莊姓男子到案，起出制式手槍一把，訊後依違反槍砲、毀損等罪嫌送辦。
蘆洲區長安街一間土地開發工程公司於5月22日凌晨，遭人上門砸店並朝大門連開多槍，警方獲報到場，發現大門玻璃有3處彈孔，在地上拾獲8顆彈殼、7顆彈頭及1顆未擊發的子彈。
警方調閱現場監視器畫面，發現案發當時約有10多名戴口罩男子，涉嫌持棍棒敲打該公司玻璃門，其中1人持槍朝玻璃門連開多槍，導致玻璃門留下3處明顯彈孔，歹徒犯案後隨即上車離去。
警方以車追人，隔天即通知7名涉嫌人到案說明，陸續又帶回4名涉嫌人，昨天逮捕綽號「阿民」的帶頭鬧事22歲鄭姓男子及涉嫌開的24歲莊姓男子到案，並起獲制式手槍zoraki 925一把。
警方調查，鄭姓男子不滿林姓男子與前女友交往，林男還時常向鄭嗆聲，鄭男獲悉林男經常出入長安街的土地開發工程公司，一時氣憤揪眾上門砸店洩憤。
一同前往助陣的莊姓男子供稱，因一時衝動想要示威，才涉嫌朝公司玻璃門連開多槍，他辨稱，槍枝是友人寄放。警方懷疑案情另有內幕，並非單純感情因素，將進一步調查釐清，訊後昨天依法將鄭、莊等人移送檢方偵辦。
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