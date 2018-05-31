屏東漁船海上喋血案 被告印尼漁工羈押獲准

2018-05-31 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



滯留關島東北方作業卻發生印尼籍漁工命案的屏東琉球籍漁船「明滿祥38號」，昨天在海巡船艦戒護下回高雄港靠岸接受調查，經過屏東地檢署偵訊被告ABDUL HALIM後，今天向屏東地方法院聲請羈押獲准。

屏東琉球籍漁船「明滿祥38號」去年8月17日從東港報關出海前往關島附近海域作業，不料本月17日傳出海上喋血案件，18日向海巡署請求派船戒護，23日和偉星艦會合已起返台，30日上午駛入高雄港停靠接受調查。

「明滿祥38號」昨天一抵達高雄海巡隊碼頭，屏東地檢署主任檢察官陳怡利、檢察官李仲仁、許家彰、曾馨儀立即指揮警察及海巡單位登船檢視、勘驗、採證，並且將被告ABDUL HALIM、船長、以及其餘漁工分別進行訊問。

根據調查，被害船員HARIYANTO疑似因為要煮自己的食物，而廚師ABDUL HALIM正要煮全體船員晚餐，兩人因一言不合發生衝突，ABDUL HALIM持刀刺傷HARIYANTO，拉扯中失手將HARIYANTO推落海中。