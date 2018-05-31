缺錢買毒鎖定夜歸婦人搶金項鍊 警6小時火速逮2搶匪

2018-05-31 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市泰山區29日晚間發生一起強盜案，李姓婦人遭歹徒強盜戴在脖子上的金項鍊後，由同夥騎機車接應逃逸，警方調閱監視器畫面，鎖定蔡姓及謝姓男子涉有重嫌，警方追查發現2嫌在兩天連偷6輛機車代步，意圖以車換車手法規避查緝，昨晚在蘆洲區逮捕2人到案，訊後將2嫌採尿送驗並依強盜及竊盜罪嫌送辦。

林口警分局偵查隊長許宏銘表示，一名婦人29日晚上近9時在泰山區福泰街遭一名歹徒徒手由後方勒住，搶奪脖子上的金項鍊一條，得手後立即跳上騎機接應的同夥迅速逃現場。

被害婦人報案後，於昨天下午2時完成相關筆錄，警方立即成立專案小組調閱案發地點周邊監視器畫面，發現犯嫌2天內在新北市泰山及板橋區等地，連續竊取6輛機車代步，用以車換車手法企圖規避警方查緝。

警方鎖定犯嫌行蹤，昨天晚上8時在蘆洲區信義路先查獲涉案的38歲蔡姓男子，隨後在蘆洲區民權街逮捕35歲共犯謝姓男子到案。