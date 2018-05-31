撞死清大博士生 胡家瑞判賠死者雙親764萬餘元

2018-05-31 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



改裝車駕駛胡家瑞前年6月闖紅燈撞倒清大博士生林仲桓，林被捲入車底後，胡駕車將林拖行致死，事後肇事逃逸。一、二審胡家瑞均被依殺人罪判刑18年；死者父親林如山向胡提出民事求償1454萬元，台北地院今宣判，胡應給付林父464萬3656元、林母299萬9398元，可上訴。

胡家瑞。圖／報系資料照片 分享 facebook

26歲的胡家瑞前年6月22日深夜11點，開車行經新北市新店區中興路、民權路交叉路口，突然闖紅燈並高速迴轉，撞倒過斑馬線的林仲桓及另名許姓女子，林仲桓被卡在車底下，又疑被拖行致死，檢方指出，胡肇事後逃逸，車子開到停車場，發現林的筆電卡在車下，是把筆電丟到新店溪。

胡向檢警辯稱，當時車內音樂很大、隔熱紙又黑，「沒發現撞到人」，不過，檢方勘驗監視器畫面並比對目擊者證詞，認定胡家瑞迴轉時先撞上許女，再撞上林，林還被拖行約50公尺，且車速因此變慢、車體激烈晃動，胡不可能沒察覺肇事，將他依殺人罪嫌起訴。

此外，車禍發生近4個月後，胡在前年10月15日清晨6點多，於新店家中持槍自轟頭部，又被警方查辦，胡對警方自稱因撞死人心情不佳而想尋短，另被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，一審一併論究他的2種罪刑。