復合不成 廚師勒死前妻

2018-05-31 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



死者蔡姓女子經營私人神壇並自任宮主，被前夫殺死在神壇二樓。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

「我殺死太太，而且自殺了！」失業高姓廚師昨天與上月離婚的妻子談復合不成，勒死前妻後自殘，再打電話報警。高的前妻送醫不治，被救回的高說「我認為也許老婆還有救才報警，沒想到救不回來。」已被戒護就醫中。

警方調查，高姓男子（卅九歲）與蔡姓女子（卅八歲）住屏東市和平路，育有一子一女，兒子讀國小三年級，女兒念幼稚園大班，分別由高母、蔡母照顧，未與夫妻同住；高原來在餐廳當廚師，數月前失業，蔡女則在住處開神壇擔任宮主，幫人收驚、解惑，兩人上月間離婚。

昨天清晨六點五十分，高打電話報警稱「我殺死太太，而且自殺了。」警方和消防人員迅速趕到，在二樓臥室發現高趴在蔡女身上，附近有把沾血的料理刀，蔡女頸部有勒痕，已無生命跡象，高的左腕有道長約六公分刀傷，立即將兩人送醫急救，但蔡女回天乏術，高沒有生命危險。

高供稱，他希望能與前妻復合，但前妻對他忽冷忽熱，加上自己積欠卡債，心情不好，都有吃抗憂鬰藥物的兩人昨天清晨又因能否復合爭吵，發生衝突。

高辯稱，是前妻先動手打他，他為了抵抗才從後方勒住前妻脖子，沒想到失手殺人，他鑄成大錯後自殘，但心想「也許老婆還有救」，便打電話報警。

檢警初步勘察，現場沒有明顯打鬥痕跡，蔡女除頸部勒痕外，身上沒有其他明顯外傷，高左手腕有割腕傷痕，身上也有多處指甲抓傷痕跡，檢警決定今天解剖，查明蔡女死因。

高前天曾在臉書貼文「累了，心好累了，不想一直累下去，拜拜了。」高母昨接獲通知趕到現場，傷心得當場腿軟，一度向神壇下跪哭泣。附近鄰居說，夫妻兩人平常看起來相處還好，最近雖偶爾會大聲講話，還不至於大吵大鬧，神壇前天深夜還辦法事，怎知一早就發生命案。