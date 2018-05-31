民間司改會：情殺案 重點在情感教育

國際特赦組織2015年全球死刑統計數字。 圖／國際特赦組織台灣分會 分享 facebook

法務部去年初舉行兩公約第二次國家報告審查會議後，重啟「逐步廢除死刑研究推動小組」運作，去年底迄今召開過三次會議。法務部官員指出，由於民調顯示國人仍有八成以上反對廢死，廢死與否迄未作成具體方案或建議。

法務部官員指出，台灣有社會性和政治性的問題，如果貿然停止執行死刑，爭議會很大。

不過，近日多起駭人聽聞殺人案接連發生，社會一股要求政府執行「槍決」抑制重大犯罪呼聲再起，民間司改會執行長陳雨凡指出，近期都是重大情殺案，而且手段殘忍，凶嫌該受到應有的審判與懲罰；但重視與改善性別教育、情感教育才是根本重點。

陳雨凡表示，每個重大犯罪牽涉層面甚廣，成因複雜，可能無法單一解讀，更要多面向思考。

台權會副秘書長施逸翔指出，最近爆發的殺人案件，當事人有情感、家庭、精神障礙等問題，執行死刑、亂世用重典不是解決方案，反而讓民眾有種殺戮氛圍，社會大眾應詳細去看案件成因，現仍在司法調查中。

另外，近年來多起精神疾病患者犯案，砍死女童「小燈泡」的王姓男子因罹患失覺失調症，士林地院以兩公約及身心障礙者權利公約對精障者不得判死刑為由，判王無期徒刑。二審囑託台大醫院精神醫學部主任吳建昌重作精神鑑定。

前天開庭時，合議庭提問，「殺人行為如果與疾病有關，他的再犯危險性已明顯降低，有什麼處遇可治療以降低同類型犯罪風險？」吳建昌認為，僅能就羈押中情況評估再犯風險。