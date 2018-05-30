總價超過5億元！朱銘大師雕刻仿製品一字排開嚇人

2018-05-30 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



雕刻大師朱銘的作品再度遭到仿冒！調查局北機站日前接獲線報，64歲葉姓男子經營的公司販售朱銘的雕刻品、畫作，並把大量貨品放置在新店一處別墅，今持搜索票前往，查獲知名的「太極系列-單鞭下勢」、「起式」、「同心協力」、「牛雕」、「關公」等40餘件大小銅雕塑品，總價逾5億元，葉男涉嫌違反著作權法，訊後移送台北地檢。

這不是葉男首次販售朱銘的贗品被逮，檢調調查，葉在民國98年至103年間，販售朱銘的「達摩」、「關公」、「媽祖」、「孔子」等贗品，買家發現後對他提告詐欺，朱銘則對他提告違反著作權，葉分別遭台北、士林地院判刑。

但葉男食髓知味，近日又大量販售贗品遭人發現，且把新店一處知名別墅住所當作倉庫躲避查緝，但某些較大型的贗品放在草皮上展示，並邀請建商到該處欣賞雕刻作品，但許多建商發現上當後提出檢舉。

因葉的別墅門禁森嚴，進出不易，調查局北機處還出動空拍機蒐證，確認葉在草皮上展示大量贗品，今天持搜索票前往，查獲40餘件贗品，其中「太極系列-單鞭下勢」重達1.2頓，市價超過9000萬元，全世界只有6尊。葉男到案後供稱，這批雕塑品從某個朋友買來，進價約市價的三至四成。

朱銘大師創作的雕塑品，不僅在國內頒獲行政院文化獎，更在國際上享譽盛名，獲頒第18屆福岡亞洲文化與藝術文化獎，北機站將持續追查仿冒品來源。