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影／觀音男子弒親全裸被抓 搖頭不知阿姨傷重不治

2018-05-30 12:09聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市觀音區昨晚發生拭親案，一名22歲疑罹患精神疾病的范姓男子離家出走兩天返家，疑因他母親、阿姨與他談話爭吵，伯母前往關心，他突然兇性大發持30公分長刀，分別砍殺他母親、阿姨、伯母多刀，范男行兇後徒步逃逸，家屬將他母親、伯母、阿姨送醫急救，但她阿姨傷重不治，警方搜捕3小時在距離500公尺農田，將他壓制逮捕，當時他全身赤裸、兩眼呆滯、口中唸唸有詞，檢方今天上午指示警方前往調閱范男就醫病史，擴大在農田搜尋兇刀，釐清案情。

警方查出，范男父親住院治療，他弟弟在南部讀書，范男疑患精神疾病就醫，平常與母同住，兩天前突然離家出走，未服藥，他母親（48歲）昨天報案協尋，但范男昨天下午返家，她母親撤案，晚間疑因他母親、阿姨（59歲）與范男談話疑似發生爭吵，他住隔壁伯母（66歲）前往關心，他突然持30公分長刀，朝他母親、伯母、阿姨三人下手，造成三人身中多刀，他阿姨背後一刀傷及胸部送醫不怡。

范男事發後逃到距離住家500公尺農田躲藏，警方搜逮捕發現行蹤，范男全身赤裸、兩眼呆滯、精神不穩，口中唸唸有詞，一下說阿姨問他為什麼抽K煙，一下子又說不是他做的，全身沾滿泥土、衣褲散落農田，兇刀不見，警方至今天上午繼續搜尋兇刀。媒體詢問是否知道殺死阿姨，他搖了搖頭。

住在隔壁66歲伯母說，她當時聽到爭吵聲，走出家門察看，看到姪子持長刀在殺人，她沒有力量去制止，只能出聲大叫，大家聽到幫忙，有人拿著木架猛打姪子，姪子被打跑，但他的王姓阿姨逃跑跌倒，被姪子壓在地刺中，才會傷重不治。

范男伯母說，她姪子小時候一直很乖，但大學只讀了一年，因為情緒問題休學，之後曾到保全工作二年，後來又因情緒問題無法工作，只能閒賦待在家中。鄰居亦表示，范男家中務農，媽媽和阿姨都是緬甸華僑嫁來台灣，在地方上和鄰居相處都不錯，范男的父親因病半身不遂，目前住在安養中心。

桃園市觀音區疑罹患精神疾病范男（見圖）持醫砍殺他母親、伯母、阿姨拭親，警方逮捕時...
桃園市觀音區疑罹患精神疾病范男（見圖）持醫砍殺他母親、伯母、阿姨拭親，警方逮捕時他全身赤裸、精神不穩。記者曾增勳／翻攝
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桃園市觀音區疑罹患精神疾病范男（中）持長刀砍殺他母親、伯母、阿姨拭親，造成他阿姨...
桃園市觀音區疑罹患精神疾病范男（中）持長刀砍殺他母親、伯母、阿姨拭親，造成他阿姨送醫不治，警方將他逮捕到案。記者曾增勳／攝影
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桃園市觀音區疑罹患精神疾病范男（中）持長刀砍殺他母親、伯母、阿姨拭親，造成他阿姨...
桃園市觀音區疑罹患精神疾病范男（中）持長刀砍殺他母親、伯母、阿姨拭親，造成他阿姨送醫不治，警方將他逮捕到案。記者曾增勳／攝影
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殺人
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