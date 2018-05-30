「我殺死老婆而且自殺了」 男殺前妻後自己報警

2018-05-30 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



命案現場在神壇二樓，警方正在現場搜證。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 「我殺死太太，而且自殺了」，今天清晨6時50分，屏東市高姓男子疑掐死自己老婆後自殘，再自己打電話報警，警方絲毫不敢大意，立即趕往現場了解，初步研判，死者的脖子明顯指痕，死亡時間可能在清晨4至5時間，現場留有一把料理刀及血跡，初步看來是凶嫌留下，還好昨晚兩人的孩子住在阿嬤家，並未目睹命案過程。

屏東市和平路附近一處民宅今早驚傳兇殺案，高姓男子疑掐死已離婚的妻子再割腕自殺，目前男子左手腕動脈正縫合，生命跡象穩定，他已初步坦承犯案，至於為何動手殺妻，警方還在了解。

警方調查，69年次的高姓男子是廚師，蔡姓妻子（68年次）是神壇的宮主，兩人育有一子一女，已離婚一段時間，但仍住在一起；據了解，男方最近曾到女方娘家吵過要復合的事，是否為了復合爭吵，還有待調查。

高姓男子與蔡姓前妻雖已離婚，兩人仍住在市區一幢民宅，鄰居說，雖然偶而講話有比較大聲，但也沒有大吵大鬧，警方發現，屋內二樓有主臥室及小孩房間，還好兩個小孩昨天並沒有住在家裡，並未目睹命案過程，現場也沒有打鬥痕跡，但有一把沾血的料理刀。

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