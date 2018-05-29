影／女大學生掩護計程車司機偷渡雙雙被遣返

2018-05-29 19:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



1名馬來西亞籍女大生，28日掩護斯里蘭卡籍計程車司機持馬來西亞護照企圖闖關入境，被移民署國境事務大隊移民官當埸識破，2人坦承冒用護照，國境大隊調查後29日依法拒絕2人入境，遣返原出發地泰國曼谷。

移民署國境事務大隊表示，28日中午12時餘桃園機場第1航廈入境班機尖峰時刻段，移民官正忙於查驗旅客時，察覺2名在查驗等候區的旅客神情有異。經查核護照，發現其中V男的人像特徵與護照照片不同，雖V男可背出姓名等資料，但對其他相關問題則完全無法回應。

V男子起初矢口否認冒用護照，與他一同搭機來台的馬來西亞籍M女也出面說情，堅稱這本護照是V男的的，絕對不是假護照。經過移民官出示鑑識結果證明，2人見事跡敗露，偷渡無望後，向移民官坦承冒用護照。

移民官調查，V男的真實國籍為斯里蘭卡，擔任計程車司機，收入微薄，想去歐洲打工展開新生活，但在斯里蘭卡申請申根簽證程序非常繁鎖費時，且核發率低，所以透過管道向東南亞人蛇集團取得馬來西亞護照，並安排偷渡行程。

V男先從馬來西亞前往曼谷，再搭機來台，準備入境「過水偷渡前往歐盟國家，等到偷渡成功後再打工償還偷渡費用。為避免入境時被移民官詢問來台目的，且V男不會說英文遭質疑，人蛇集團特地安排精通英文的馬籍大學生M女佯裝V男同事，全程陪同護航，不料仍露餡栽在我方移民官手中。