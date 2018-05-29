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評／閃辭的吳茂昆 做到歷任部長做不到的事

影／女大學生掩護計程車司機偷渡雙雙被遣返

2018-05-29 19:18聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

1名馬來西亞籍女大生，28日掩護斯里蘭卡籍計程車司機持馬來西亞護照企圖闖關入境，被移民署國境事務大隊移民官當埸識破，2人坦承冒用護照，國境大隊調查後29日依法拒絕2人入境，遣返原出發地泰國曼谷。

移民署國境事務大隊表示，28日中午12時餘桃園機場第1航廈入境班機尖峰時刻段，移民官正忙於查驗旅客時，察覺2名在查驗等候區的旅客神情有異。經查核護照，發現其中V男的人像特徵與護照照片不同，雖V男可背出姓名等資料，但對其他相關問題則完全無法回應。

V男子起初矢口否認冒用護照，與他一同搭機來台的馬來西亞籍M女也出面說情，堅稱這本護照是V男的的，絕對不是假護照。經過移民官出示鑑識結果證明，2人見事跡敗露，偷渡無望後，向移民官坦承冒用護照。

移民官調查，V男的真實國籍為斯里蘭卡，擔任計程車司機，收入微薄，想去歐洲打工展開新生活，但在斯里蘭卡申請申根簽證程序非常繁鎖費時，且核發率低，所以透過管道向東南亞人蛇集團取得馬來西亞護照，並安排偷渡行程。

V男先從馬來西亞前往曼谷，再搭機來台，準備入境「過水偷渡前往歐盟國家，等到偷渡成功後再打工償還偷渡費用。為避免入境時被移民官詢問來台目的，且V男不會說英文遭質疑，人蛇集團特地安排精通英文的馬籍大學生M女佯裝V男同事，全程陪同護航，不料仍露餡栽在我方移民官手中。

國境事務大隊表示，國境安全為移民署核心工作項目，未來將持續加強移民官證照辨識職能並強化查緝與打擊人蛇作為，阻絕人蛇集團以臺灣作為偷渡轉運站，負起保衛國家大門的重任。

斯里蘭卡計程車司機V男冒用的馬來西亞護照。（國境事務大隊提供）
斯里蘭卡計程車司機V男冒用的馬來西亞護照。（國境事務大隊提供）
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移民署國境事務大隊移民官查獲，涉嫌掩護斯里蘭卡計程車司機V男偷渡來台的馬來西亞籍...
移民署國境事務大隊移民官查獲，涉嫌掩護斯里蘭卡計程車司機V男偷渡來台的馬來西亞籍女大學生M女。（國境事務大隊提供）
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移民署國境事務大隊移民官查獲企圖偷渡入境的斯里蘭卡計程車司機V男。（國境事務大隊...
移民署國境事務大隊移民官查獲企圖偷渡入境的斯里蘭卡計程車司機V男。（國境事務大隊提供）
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移民馬來西亞護照
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