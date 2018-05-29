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用網購娃娃機干擾器環島偷錢 一夜得手1萬4千多元

2018-05-29 17:33聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台北市46歲黃姓男子月初網購一部機台干擾器後，以車為家一路南下環島旅遊，沒錢就拿干擾器偷當地娃娃機店錢財 ，把娃娃機台當成旅費提款機，一路偷都沒事，今天好運終於在台南結束，員警眼尖機警見他開的車輛堆滿雜物很可疑，攔查發現干擾器及一堆硬幣，原只查到一家店被偷，搜出他的「作案備忘錄」才發現上面記了7家店位置，他只好承認全都是他幹的，晚間五分局偵查隊依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

黃姓男子說，他以所有家當網購8萬7千元購買一台干擾器，約好賣家在艋舺面交，還好經試用「是真品、沒遭詐騙」，接著開始「環島電全台」，一路南下以車為家邊玩邊偷都沒事，凌晨到新營、佳里等地作案也都沒被查獲，直到在北區公園路才被逮，「真的很倒楣」。

五分局則表示，不是他倒楣，而是北門派出所所長何世宸機警認真，清晨與警員沈振宇巡邏時，因稍早有民眾報案其他轄區娃娃機店內的兌幣機台零錢遭竊，加強轄區娃娃機店巡邏。6時30分左右，巡經公園路591-45號的娃娃機店附近，發現一部車輛覺得可疑盤查。

員警發現車上有大包硬幣零錢，黃姓駕駛的背包內有不明電子儀器，員警詢問時黃嫌支吾其詞，無法交代電子儀名稱用途及大批硬幣來源，後來以警政資訊系統查詢及時發現該處娃娃機店被偷，調閱店家監視系統確認黃嫌剛在娃娃機店內操作兌幣機，利用暗藏背包內的電子儀器干擾兌幣機，使機台短路後掉落零錢。

警方還發現黃嫌作案前都先勘察環境位置，為防止自己忘了要偷的地點，都先將犯案地點抄寫做成備忘錄，警方依筆記內犯案地點聯絡商家清查店內損失，總計7家店遭竊、被偷1473枚10元硬幣。

干擾器藏在背包裡不易發現。記者周宗禎／翻攝
干擾器藏在背包裡不易發現。記者周宗禎／翻攝
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黃姓男子的「作案備忘錄」露餡，警方才發現他在台南鎖定7家下手。記者周宗禎／翻攝
黃姓男子的「作案備忘錄」露餡，警方才發現他在台南鎖定7家下手。記者周宗禎／翻攝
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干擾器藏在背包裡不易發現。記者周宗禎／翻攝
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干擾器藏在背包裡不易發現。記者周宗禎／翻攝
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干擾器藏在背包裡不易發現。記者周宗禎／翻攝
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環島網購北門

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