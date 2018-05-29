影／宜警智勇雙全 架長梯攻機房 撿垃圾拼犯罪證據

2018-05-29 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣警察局刑事警察大隊今天宣布破獲利用「猜猜我是誰」詐騙案，從金主、話務、車手等一條龍的詐騙成員，一次逮捕到案，全案移送地檢署擴大偵辦。

去年10月獲報，楊姓男子到大陸受訓，回宜蘭揪團，招攬欠錢的青少年，組成8人詐騙集團，在羅東租屋設置移動電信機房，利用「猜猜我是誰」的老梗，隨機打電話與受話者裝熟，藉口借周轉金，當晚就還，以此詐術，少則騙3萬，多則騙到上百萬元，多人受害。

警方追查期間，遇農曆年，歹徒封關休假一個月，過年後，集團起內鬨，兩名成員離團，拿辣椒水，結夥去搶檳榔攤，被警方送辦，集團散夥，線索一度中斷。

警方鍥而不捨，發現集團重組，轉移陣地到宜蘭市，成員包括提供資金與處所的金主、打電話詐騙的話務員、收簿手、領錢等車手等，一條龍犯案，不法所得，依4成5、2成半、3成比例分贓。

警方埋伏蒐證，還一度撿拾嫌犯丟棄的垃圾，從中翻找到被撕毀的紙張，上有受騙被害人的資料，而調閱嫌犯領錢被錄下影像發現，與歹徒犯案穿的帽T相同，確認無誤後，昨天攻堅，架長梯，直上二樓，攻破機房。

機房內兩名嫌犯，撕毀被害人名冊，企圖湮滅證據，但迅速就逮，警方再陸續逮捕其他4名成員，整個集團成被捕，一次到位。