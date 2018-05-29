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3刀狠殺直播主 醉男疑行凶前喝光一瓶威士忌

2018-05-29 11:37聯合報 記者林孟潔╱即時報導

擔任17直播主的邱姓女子昨晚在租屋處遭廖姓前男友持水果刀砍殺，她身中3刀，左後背、後背和左肩穿刺傷，全身是血倒臥套房，送醫傷重不治。

據了解，從事服務業的廖（27歲）和擔任直播主的邱（26歲）交往三年多，在中山北路某住商混合大樓租屋生活，今年二月分手，廖搬離中山北路的租屋處。

偽造文書前科的廖喝完酒後，昨晚6點22分進入案發大樓內，持刀在樓梯間埋伏，見邱欲出門，便順勢進門，兩人發生口角衝突，廖氣憤之下拿出水果刀，朝邱刺殺3刀，邱全身是血倒臥在浴廁旁的地板。

據指出，兩人發生衝突時，住在邱對面的陳姓閨密聽到聲響，還有邱喊救命的聲音，趕緊先打一通電話報警，表示有人闖入屋內恐嚇，隨即再打第二通電話，表示有人持刀侵入住宅。

警方獲報到場後，發現大門深鎖，敲門也無人回應，之後會同消防人員再度敲門，廖前來開門，第一句話向警方表示，「我殺人了...」隨即將廖壓制在地，另見邱倒臥血泊之中，身上多處刀傷，緊急施以CPR，送往馬偕醫院急救，仍因傷重不治。

警方在套房床邊找到一把沾血的水果刀，疑似為作案凶器，已由鑑識人員採證，逮捕廖帶回派出所製作筆錄，廖酒測值高達0.50毫克，也在廖的隨身包內發現一只小威士忌空瓶。

廖到案起初情緒略顯激動，曾低頭啜泣，事後恢復冷靜，趴在桌上不發一語，他向警方表示，「我只是去找她聊天」，企圖掩飾犯行，詳細犯案動機仍待調查中。

據了解，該大樓監視器硬碟故障多日，無法順利取得畫面，但警方仍調閱附近監視器，已釐清廖進入大樓的時間。

邱的父親得知女兒死訊非常氣憤，他知道女兒和廖交往的事情，也知道兩人分手。

廖姓男子持水果刀殺死直播主前女友。記者林孟潔/攝影
廖姓男子持水果刀殺死直播主前女友。記者林孟潔/攝影
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擔任直播主的邱姓女子昨晚遭前男友砍殺3刀身亡。圖翻攝自臉書
擔任直播主的邱姓女子昨晚遭前男友砍殺3刀身亡。圖翻攝自臉書
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擔任直播主的邱姓女子昨晚遭廖姓前男友砍殺3刀身亡。圖翻攝自臉書
擔任直播主的邱姓女子昨晚遭廖姓前男友砍殺3刀身亡。圖翻攝自臉書
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偽造文書恐嚇馬偕醫院

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