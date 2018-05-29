妹第一個男朋友就慘遭分屍 哥：他文質彬彬

2018-05-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



朱姓健身教練涉嫌在板橋區住處殺害交往兩個月的黃姓女友，將黃女頭髮剃光後肢解，裝在七包塑膠袋內埋屍住家社區花圃內；今天上午檢察官在板橋殯儀館解剖黃女遺體，黃女哥哥現身受訪「這個男生是我妹妹第一個男朋友，也是我們家第一個看過她帶回家的男生」。

黃女哥哥說「我跟這男生見過一次面，就是在母親節當天，妹妹在前一天晚上、凌晨時傳訊說母親節要回家，會帶著朋友，那時也不確定到底是哪位朋友，見到才知道是男朋友；到我們家的當下，他衣著得體，表現文質彬彬，談吐非常好，更重要的是，從頭到尾我妹妹表現得似乎都是非常恩愛的狀態」。

黃女哥哥說「從後面的結果來看，才發現其實妹妹當下的心裡可能是很惶恐；但520用餐時的狀況是非常好的，席間他們還秀出戴著一樣的戒指，我妹妹脖子上的珍珠項鍊，男生也說是他送的，席間非常融洽，男生也告知希望能在年底前結婚，成為我們家的一分子，吃完飯後他們還去旁邊的咖啡店繼續聊天。」