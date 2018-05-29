W飯店女模命案 土豪哥朱家龍二審判維持10年

2018-05-29 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



「土豪哥」朱家龍(著黑衣)認為郭姓女子的死與他無關，稱盼國人「珍惜生命、遠離毒品」。資料照片。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

綽號「土豪哥」的朱家龍在W飯店開毒趴，郭姓女子暴斃，台北地院依藥事法「轉讓偽藥致人於死」判朱等5人4年2月至10年6月不等徒刑，其中朱遭判刑10年。朱堅稱沒有購買或攜帶毒品，他也不認識死者，人也不是他找來的，高等法院辯論終結時還呼籲國人「遠離毒品、珍惜生命」。高院上午二審宣判，朱家龍仍維持一審十年徒刑。

一審時，朱家龍友人洪聖晏被判刑10年6月、蔡逸學被判刑10年，藥頭江哲瑋、張子奕分別被判刑9年、4年2月。5人都否認犯行，指郭女本身就有在施用毒品，且有糖尿病、敗血症、急性腎炎等宿疾，她的死和其他人無關。

朱家龍表示，2016年12月2日至4日他向W飯店訂房，但4日下午至7日的續房就非他決定，僅承認以他名義訂房期間所犯的錯誤，郭女的行為不是他所能控制，對於她死亡「深感遺憾」。

洪聖晏則說，沒有毒品的支配權與所有權，他還很擔心郭女的安危，曾詢問她是否需要送醫，還陪著她去榮總。洪說，從頭到尾沒想傷害任何人，他願以自身經驗規勸身邊的人反毒。

蔡逸學稱沒有出資買毒，也不知道毒品會造成死者死亡。律師稱，郭女死因是PMA過量，她的PMA血液濃度為3.778ug/ml,而致死只需0.2ug/ml,大家都有看到她自己從包包內拿出夾鏈袋的毒品施用，這才是死亡原因。如果郭女體內沒有PMA，根本就不會死亡。

江哲瑋說，只是受邀去派對，他雖然又帶毒赴約，但「沒有收錢」，只是轉讓罷了。張子奕表示「朱家龍沒給我錢」，否認販毒。

郭女的父親痛批朱等人「太可惡了」。告訴代理人蔡承翰律師感慨，朱等人想交保的理由包括「想看醫生、阿嬤過世、媽媽以淚洗面、太太子宮頸癌」，但卻沒人提到如何慰問被害人，司法不只是為被告而存在，司法也應為被害人而存在。