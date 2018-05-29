台大校園潑酸案 兇嫌死亡獲不起訴

2018-05-29 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大校園女子宿舍去年10月凌晨驚傳潑硫酸案，台北地檢署調查後認定張姓男子因感情問題，持硫酸和水果刀對謝姓男研究生潑酸追砍，造成謝、駱姓同學及女保全3人受傷，涉嫌殺人未遂等罪，由於凶嫌已自刎身亡，今給予不起訴處分。

據了解，被害人謝姓研究生經台大醫院數月治療後，現已出院返家休養，積極復健並重拾課業；犯保協會特別商請一位親人曾在八仙樂園塵爆案受傷的社工人員陪同輔導。

檢警調查，去年10月19日晚間10時許，兇嫌、台科大畢業的張姓男子從文山區租屋處把2瓶硫酸、1把水果刀跟1支電擊棒放進背包，前往台大研一宿舍，等謝回來談判。

張在宿舍外徘徊1個小時後，看見謝與駱姓同學走到女生宿舍傳達室拿信，即尾隨謝進入宿舍，謝向值日的谷姓女保全表示張是校外人士，請張離開。

張突然拿出硫酸直接朝謝潑灑，拿另1 瓶潑自己，谷、駱見狀想阻止，也被波及。張再拿水果刀砍謝，謝逃出大門，張一路追殺揮砍謝6刀。謝不支蹲跪在地，張則癱坐地上朝頸部猛畫4刀死亡。

案發後，檢方訊問駱、谷2名被害人，且待謝傷勢穩定後，2度赴台大醫院就訊謝，以釐清張行凶過程。據了解，謝提及張當天行凶過程，情緒仍顯激動。

凶嫌張男已死亡，警方仍依殺人未遂罪嫌將張函送北檢偵辦。

檢方根據相關證人、被害人的供述、案發現場及凶刀等跡證、法醫研究所鑑驗報告，確認死因、還原案情經過後，依法給予不起訴處分。