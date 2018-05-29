17直播主遭男友持刀砍殺 倒臥血泊傷重身亡

2018-05-29 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



邱姓女子。記者林孟潔/翻攝 分享 facebook 台北市邱姓女子昨天晚間遭廖姓男友持刀砍殺，全身是血倒臥套房內，送醫急救仍宣告不治，警方初步了解，廖疑因感情因素才憤而殺人，詳細原因仍待調查中。

據了解，邱（26歲）和廖（27歲）是男女朋友，邱外型甜美，在中山北路某住商混合大樓12樓租套房生活，也擔任17直播的直播主，擁有不少粉絲。

廖昨天晚間7時許，進入邱的租屋處，兩人發生爭吵口角，未料廖突然持刀砍殺邱，造成邱全身是血倒臥浴廁旁。

據指出，附近住戶有聽到兩人爭吵的碰撞聲，也曾聽到女方喊「救命」，最後沒了聲響。邱疑遭殺害前曾向住同一層樓的女性友人求救，友人曾到套房門口敲門，要求廖立即開門，「再不開門我就報警」，友人報警後也陪同邱到醫院。

警方表示，昨天晚間獲報，指出大樓有人持刀侵入住宅，到場後發現大門深鎖，敲門也無人回應，之後會同消防人員再度敲門，廖前來開門，隨即見邱倒臥血泊之中，身上多處刀傷，緊急施以CPR，送往馬偕醫院急救，仍因傷重不治。

另外，警方在套房床邊找到一把沾血的水果刀，疑似為作案凶器，已由鑑識人員採證，現場逮捕廖帶回派出所製作筆錄。

廖犯案前疑喝酒，被逮時渾身酒氣，臉部通紅，起初情緒略顯激動，曾低頭啜泣，事後恢復冷靜，趴在桌上不發一語。他初步坦承下手殺害女友，詳細犯案動機仍待調查中。

據了解，該大樓監視器硬碟故障多日，無法順利取得畫面，但警方仍調閱附近監視器，試圖釐清廖進入大樓的時間和細節。