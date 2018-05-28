男友持水果刀砍死女友 女子全身是血倒臥廁所旁

2018-05-28 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市中山北路某住商混合大樓今天晚間傳情殺命案，邱姓女子被發現全身是血倒臥廁所旁，身體有刀傷，送醫急救後宣告不治。警方在現場逮捕邱的男友廖姓男子，目前正釐清事發經過和原因。

警方今天獲報，某大樓12樓住處有人持刀侵入住宅，員警到場，發現大門深鎖，且敲門無人回應，再次會同消防人員敲門，突然廖（27歲）開門，且邱（26歲）倒臥廁所旁，全身是血，已失去呼吸心跳。現場另有一把沾血的水果刀。

警消緊急施以CPR，隨後將邱送往馬偕醫院急救，最後仍宣告不治。