北市傳命案 26歲女遭男子砍殺身亡

2018-05-29 02:18 中央社 台北28日電



台北市中山區今晚發生命案，中山北路三段的某棟大樓發生一女子遭男子持刀殺傷，警方獲報趕往現場處理，女子送醫後傷重不治，涉案男子已被帶回派出所偵訊，以釐清案情。

警方今晚7時許獲報，指台北市中山北路三段一棟大樓發生兇殺案，現年26歲女子遭一男持刀砍殺，雖緊急送醫救治，仍因傷重不治身亡。

涉案男子在案發現場遭警方逮捕，目前正在派出所接受偵訊，以釐清犯案動機，究竟是情殺或是其他糾紛所致。