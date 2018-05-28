一把火燒了千萬保時捷 他開庭稱「是朋友才幫他放火」

2018-05-28 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



王姓男子去年購入二手保時捷Panamera Turbo跑車，尚未付清車款，卻把車開到故障，竟夥同邱姓男子凌晨灑汽油放火燒車，被檢方依公共危險罪嫌起訴。士林地方法院今天開庭，邱向法官供稱，「基於和王是好朋友，才會幫忙放火」，另稱王教他在警詢時作假供詞，他並非氣憤王才放火燒車，希望法官調閱筆錄。

檢方起訴指出，有多項前科的王（35歲）去年4月向某汽車公司購買保時捷Panamera Turbo，交車後尚未過戶，也沒有繳清車款，且車輛故障，他因維修費用龐大，竟夥同邱（24歲）開車至跑車停放處，起初朝車內潑灑酒精膏再丟擲點燃的菸頭，企圖燃燒車輛未果。

兩人協議後，王開車在附近繞行等候，邱則騎腳踏車到加油站購買汽油，朝跑車開啟的天窗內潑灑，再點火燒毀車輛，跑車燒得只剩骨架，兩人隨後逃逸。警方循線逮捕兩人，依公共危險罪嫌移送法辦。

士林地方法院今天開庭，邱供稱，當時他潑灑汽油後，是拿打火機點燃紙片丟入天窗，「之後發生氣爆，連我也被火勢燒到」，最後覺得害怕就逃離現場，且打火機、空寶特瓶等物品，都是王提供的，也是王指示他去放火燒車，「我知道王有欠車款，還把車開到故障，我是基於好朋友立場才幫忙放火」。