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不斷更新／驚悚分屍！教練軟禁台大畢業女友 分7袋埋花園

不斷更新╱男教練分屍台大女友埋花園 遭警搜出屍塊後自縊身亡

2018-05-28 10:25聯合報 記者江孟謙袁志豪林昭彰╱即時報導

新北市板橋區驚傳駭人分屍案！28歲朱姓男子疑似軟禁27歲黃姓女友數日，不明原因將...
新北市板橋區驚傳駭人分屍案！28歲朱姓男子疑似軟禁27歲黃姓女友數日，不明原因將她分屍埋進花園，警方本月21日接獲黃女家人報案失蹤，數日後又告知警方女兒可能在男友住處，警方調閱監視器發現本月20日兩人曾一同進入朱男住處，但22日朱姓男子卻從住處依序提出7包塑膠袋至案發地點埋進花圃。翻攝爆料公社。
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10：55 更新

台大畢業黃姓女子遭遭殺害分屍案，有進一步發展，新北市新莊警方今天早上據報， 有人在長青街2號、之前由衛福部國民健康署使用的廢棄廳舍大門前上吊自殺，初步根據從死者遺留現場的包包，查出身分是板橋區情殺分屍命案的28歲朱姓凶嫌，目前正由檢警擴大偵辦。

10：48 更新

黃女哥哥日前在「爆料公社」貼文求助，朱姓男子還留言回應，否認說，「我從來就沒有對她兇！沒有對更暴力！更沒有限制她的自由！」

還辯稱「是她一直想要來找我，一直抓著我綁著我，我每天都很忙綠（碌），因為她，我什麼事情都耽擱了。」

朱男指跟黃女是在交友軟體上認識的，還為自己辯護，「她還是偷偷跟男生聊天聯絡，還有外國人，我真的好很難過，覺得我自己被欺騙被背叛。」

他留言的內文，引發網友議論，有人說「看男的澄清文，我突然好擔心女主角的生命安全！」不料一語成讖。

10：44 更新

黃女疑遭殺害分屍，她的哥哥兩天前在臉書社團「爆料公社」PO文，表示妹妹5天前跟家人失聯，懷疑妹妹被男友控制行動，並向警方報案；但家人並未提出告訴，也沒有提出積極證據證明妹妹被軟禁，警方依失蹤人口受理協尋，黃女哥哥稱妹妹男友有販毒前科、躁鬱症、暴力傾向。

黃女哥哥PO文寫下「照片中的女生是我的親妹妹，已經失聯5天，手機完全關機，中華電信也無法定位。她有位男友，警方相信妹妹已被對方軟禁，但男方父母始終閃爍其詞，說不知道兒子在哪裡；目前狀況，以下都是警方告知：1.已報警，但因無法提出積極地危險證明，因此只能以協尋人口建檔；2.男方在雙北地區擔任拳擊教練，據說曾為館長工作。警方透露他有犯毒前科，躁鬱症，暴力頃向等問題。近兩個月開始與妹妹同住於板橋X庭新村，男方父母的一層閒置空屋。」

3.妹妹台大畢業後，就進入美商公司。這是她熱愛的工作，但至今已曠職數日，非常不對勁。其總公司也已上報主管機關。4.男方有許多問題，她曾多次與朋友私下提及(如截圖)，但這些對警方似乎還不足以成為積極証據。5.對方曾要求我妹妹花錢租整層公寓，這樣可以避免被人發現行蹤。6.我們家人在相處上凝聚力很強，妹妹不可能在有自主意識下與我們完全斷訊，亦無出境紀錄。非常擔心。至今我們還在努力找尋更具體的方向。然有如大海撈針，我懇求各位若有任何一絲線索或建議，請一定與我聯絡。」

受理的新北市警海山分局表示，本月23日黃姓男子報案協尋妹妹，並懷疑妹妹被男友控制，卻沒有要提出告訴；由於黃女與男友均是成年人，若沒有積極證據證明女方被控制行動，警方難以介入單純的感情問題。 案協尋。

警方當時並表示，當時兩人手機關機，無法定位，呈現失聯狀態，眾人曾二度前往黃女與男友同居的住處，但進屋後都沒有人在。

10：25 更新

新北市板橋區驚傳駭人分屍案！28歲朱姓男子疑似軟禁27歲黃姓女友數日，不明原因將她分屍埋進花園，警方本月23日接獲黃女家人報案失蹤，數日後又告知警方女兒可能在男友住處，警方調閱監視器發現本月20日兩人曾一同進入朱男住處，但22日朱姓男子卻從住處依序提出7包塑膠袋至案發地點埋進花圃。

海山警昨晚會同鑑識小組至發現地之花圃中發現疑似屍塊之塑膠袋；至於朱男則疑似因為畏罪到新莊上吊身亡，全案仍在釐清。數日前，網友曾在爆料公社貼文，一名台大畢業的女子疑似遭到教練男友軟禁失聯，警方證實，黃女就是貼文中的女子。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台大女畢業生疑遭男友埋屍的社區花園。圖／警方提供
台大女畢業生疑遭男友埋屍的社區花園。圖／警方提供
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黃死女子的哥哥在臉書社團「爆料公社」PO文，表示妹妹5天前跟家人失聯，懷疑妹妹被...
黃死女子的哥哥在臉書社團「爆料公社」PO文，表示妹妹5天前跟家人失聯，懷疑妹妹被男友控制行動，並向警方報案。截自黃男的臉書
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塑膠袋爆料公社台大

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