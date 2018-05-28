無照保母抓頭撞牆 2歲男童噴血2公尺高成植物人

2018-05-28 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹一名沒有保母執照的楊姓女子，照顧一名2歲多趙姓男童，竟把男童打成植物人，犯後辯稱男童常流鼻血，牆壁上的血跡是他的鼻血沾到；且事發當天，是小孩跳彈簧床時不小心跌落地面才受傷，和她無關。新竹地檢署偵結全案，依刑法重傷害罪嫌起訴楊女；重傷害罪指使人受重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。

起訴書指出，趙母因工作沒空照顧小孩，2017年初將孩子全天候委託給楊女，未料發生悲劇。同年7月，楊女在住處房間抓男童撞牆壁、地板，還猛打頭部，造成他全身是傷，緊急開刀住進加護病房，經檢查有右側肢體癱瘓、腦神經萎縮、受損及癲癇。

男童同年8月出院後變成植物人，生活起居需要旁人照顧。但楊女否認都犯行，辯稱男童因流鼻血，牆壁上的血跡是他的鼻血沾到；且事發當天，是小孩跳彈簧床時不小心跌落地面才受傷，和她無關。

但警方發現，牆上血跡高度介於185公分到204公分，男童身高只有90公分，根本無法碰到這麼高處，顯然是外力造成，戳破楊女謊言。

新竹市警方回憶，去年7月案發當天，接獲醫院急診室與社工電話，得知有疑似虐童案件，立即出動鑑識人員前往現場採證，現場找到男童的沾血短袖上衣，經確認是趙童案發時所穿，棉被、枕頭、地板床墊上血跡，楊女才坦承均是趙童所留。