為保住老命！他堅決偷到被關為止

2018-05-27 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「我一定要偷到法官關我為止！」屏東63歲陳姓老翁，負債被迫浪跡到雲林街頭，三餐不濟又沒人養，企圖以吃牢飯，來保住老命不被餓死，於是連續在超商偷竊，昨天偷了自首被放，不信邪今天再偷，還請店員報案，警方無奈再次移送地檢署，法庭上他表明堅決要坐牢，終能如願被法官裁定收押，押前還向法官道謝。

堅決想入獄吃牢飯的陳姓男子，昨晚先到超商偷泡麵，並帶著贓物到虎尾派出所自首，警方受理後將他移送雲林地檢署，檢察官認為他犯案動機「非有竊意」，於是把他放出來。

男子不死心，今天再到同一家超商再偷泡麵、洗髮精、刮鬍刀等更多東西，想加重罪行，讓法官關他，他請店員報案，並留在店內等警察來抓。

「阿伯！怎又是你」警方說，陳有多次竊盜前科，去年3月就為吃牢飯，多次到超商行竊，被關到11月獲釋，出獄後居無定所，沒錢生活，年紀未達65歲又無法領老人津貼，只好以工寮空屋為家，四處流浪，或偷或撿人吃剩的東西來填肚子。

到了警所還一下子討水喝，一下子喊肚子餓，「實在拿他沒轍！但也滿可憐的」警員說，陳男可能真的生活不下去，昨天如法泡製，偷了自首卻「入獄不成」，今天再偷，還揚言一定要偷到法官關他為止。

「再不進去就會餓死街頭了」設籍屏東的陳男說，身體一直不好，光為求醫負債百餘萬元，才流浪到雲林，監獄雖沒有自由，但不愁三餐，與其餓死街頭，不如再進去吃穿無虞，且比睏工寮餵蚊子好。