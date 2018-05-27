影／牙醫被殺凶嫌父下跪 死者家屬怒：殺人的是他兒子

2018-05-27 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中王姓牙醫前天被殺 殺人兇嫌賴姓男子目前被羈押，他父親昨晚下跪向死家屬道歉 ，家屬今天強調殺人的不是他的父親，要求他出面說聲對不起，也要求政府修法。

牙醫的表弟吳政杰今天中午出面說明，表哥被殺害後，表嫂每天以淚洗面，家屬悲痛，但至今未見凶嫌道歉和悔過之意，凶嫌父親昨天下跪道歉，被害人家屬絕不接受，因為殺人的是兒子，不是父母。

吳政杰表示 ，凶嫌有身心障礙手冊，將來一定會判刑，但不會判死刑，被害人家屬要求唯一死刑，希望政府修法，對身心障礙者也能強力約制，否則這種悲劇以後一定會再發生。

牙醫被殺，他的表弟吳政杰今天說，凶嫌要道歉，政府要修法。記者游振昇／攝影 分享 facebook