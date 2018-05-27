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北市信義區夜店喝酒起糾紛 男電梯內遭人捅一刀

2018-05-27 12:00聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

今天凌晨4時許，台北市信義區松壽路的ATT4Fun購物中心，一樓電梯間突然發現一名劉姓男子(29歲)，在電梯內遭人持刀械刺傷。劉男意識清楚、左下腹有約3公分的穿刺傷，現場沒有發現刀械，警方將劉男送往北醫救治，目前沒有生命危險。

根據警方初步調查，劉男是被在夜店一同喝酒的男子行兇，據了解兩人在夜店喝酒時已有爭吵，離去時在電梯中，男子捅了劉男一刀。目前警方已鎖定行兇者身分，將循線約談。

夜店北醫

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