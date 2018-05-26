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桃園恐怖殺妻4支刀肢解屍體 軀幹裝箱、頭顱套袋、內臟放冰箱

桃園恐怖殺妻 4支刀輪流肢解屍體裝成3箱2袋

2018-05-26 23:24聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市發生恐怖分屍命案，陳姓男子昨涉嫌因口角，用刀砍死簡姓妻子後，再將屍體分屍裝成2箱3袋，還撒石灰粉掩蓋屍臭，死者兒女今回家驚覺媽媽遇害，提著裝有頭顱的其中1袋到派出所報案，陳男酒醉起初矢口否認，直到深夜警方突破心防才坦承，檢警朝殺人罪嫌偵辦中。

警方調查，陳男（67歲）和簡妻（68歲）感情不睦，曾經2度離婚，直到去年8月才再次復合結婚，但他平時1人獨居桃園區龍安街41巷，簡則跟隨兒女一起住，偶而會回來替老公買東西、料理三餐。

警方指出，直到昨天早上，陳打電話叫簡替他買東西，結果2人見面不久就發生爭執，吵著又要離婚等等，直到今天女兒找不到媽媽，回家一看發現爸爸滿頭大汗，獨自坐沙發上還喝醉酒，但問他母親去向都不回答。

女兒後來還在家發現沾有血跡的鐵鎚、廚房刀具，直到今天在3樓浴室發現血跡，還在房間發現好幾袋屍體，後來驚覺確定母親遇害還慘遭分屍，提著其中1袋裝有頭顱的塑膠袋到鄰近的龍安派出所報案。

警方今天將陳逮捕，但他酒醉矢口否認，兒子更在派出所稱，父親有重聽，領有身心障礙手冊，並怒喊「不會讓他好過，不能這麼好死」，女兒也情緒激動說「就是因為他（父親），我爸才會走的！」直到深夜警方突破陳心防，他才坦承情緒失控殺了老婆。

據了解，陳殺妻後用廚房的4支料理刀，把屍體肢解成好幾塊，還分裝成2箱、3袋，2個行李箱中分別放軀幹、四肢均放在3樓房間，另3個塑膠袋裝有頭顱、剩餘的屍塊，其中1袋裝有內臟冰在冰箱。

而陳為了掩蓋屍臭，還在行李箱中撒石灰粉滅跡，警方初步在地板、行李箱上採到腳印、石灰掌紋等證據，目前警方仍在現場採證，已報請檢察官相驗，將陳朝殺人罪嫌偵辦。

案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
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警方採證。記者曾健祐／攝影
警方採證。記者曾健祐／攝影
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塑膠袋殺人離婚

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