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桃園恐怖殺妻4支刀肢解屍體 軀幹裝箱、頭顱套袋、內臟放冰箱

桃園老婦遭分屍 丈夫坦承「用好幾把刀」行凶

2018-05-26 22:54聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市簡姓婦人3天前與陳姓丈夫商定離婚，今晚被女兒發現遭分屍，頭部和身軀被分裝在2個塑膠袋和2個整理箱，簡婦的前夫陳姓男子深夜承認行凶，「是用好幾把廚房的料理刀」行凶，但行凶原因尚待釐清。

警方調查，簡姓婦人（68歲）和丈夫陳姓男子（67歲）結婚多年，二人分分合合，三度結婚、二度離婚，3天前兩人又商定離婚、尚未前往戶政事務所登記，今天卻發生簡姓老婦竟被砍死、分屍。

間婦女兒連著數日連絡不上母親，今天傍晚6點多再次回家察看時，發現父親喝得爛醉，趕緊打電話叫救護車把父親送醫後，隨即在屋內找尋，在二樓臥室發現二個黑色塑膠袋，打開看到母親的頭顱，另一只垃圾袋裝著身軀，她嚇得趕緊提著塑膠袋到派出所報案。

警方立即到案發現場，但沒找到作案用的尖刀或利器，也沒發現血跡，疑被清理過，後來在廚房找到幾把刀子，都有血跡反應，又發現屍體被肢解成好幾塊，分成二箱二袋，三樓二個整理箱，一箱是上半身軀，另一箱是四肢，還有倒石灰粉，塑膠袋裝頭部、一個裝剩餘的屍塊，冰箱裡還有內臟。

警方懷疑是簡婦前夫涉案，昨晚帶返派出所偵訊，剛開始還沒酒醒，到深夜承認是他動手，凶器是廚房裡的「好幾把刀子」，但還未供出作案動機，警方正漏夜偵訊。

警方說，民宅三樓另發現一個鐵桶，內有燒過的木炭與衣物，懷疑是老翁意圖滅證的行為，至於是否因為離婚糾紛，引發殺機，警方仍在釐清。

桃園市簡姓婦人遭分屍，陳姓丈夫深夜承認行凶，圖為命案現場。記者曾健祐／攝影
桃園市簡姓婦人遭分屍，陳姓丈夫深夜承認行凶，圖為命案現場。記者曾健祐／攝影
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塑膠袋離婚結婚

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