妹妹與男友失聯5天 哥哥急報警、PO爆料公社協尋

2018-05-26 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



黃姓網友在臉書社團「爆料公社」PO文，表示妹妹5天前跟家人失聯，懷疑妹妹被男友控制行動，並向警方報案；但黃並未提出告訴，也沒有提出積極證據證明妹妹被軟禁，警方目前依失蹤人口受理協尋，黃稱妹妹男友有販毒前科、躁鬱症、暴力傾向，目前2人均失聯，希望網友幫忙協助尋找。

黃姓網友PO文寫下「照片中的女生是我的親妹妹，已經失聯5天，手機完全關機，中華電信也無法定位。她有位男友，警方相信妹妹已被對方軟禁，但男方父母始終閃爍其詞，說不知道兒子在哪裡；目前狀況，以下都是警方告知：1.已報警，但因無法提出積極地危險證明，因此只能以協尋人口建檔；2.男方在雙北地區擔任拳擊教練，據說曾為館長工作。警方透露他有犯毒前科，躁鬱症，暴力頃向等問題。近兩個月開始與妹妹同住於板橋X庭新村，男方父母的一層閒置空屋。」

「3.妹妹台大畢業後，就進入美商公司。這是她熱愛的工作，但至今已曠職數日，非常不對勁。其總公司也已上報主管機關。4.男方有許多問題，她曾多次與朋友私下提及(如截圖)，但這些對警方似乎還不足以成為積極証據。5.對方曾要求我妹妹花錢租整層公寓，這樣可以避免被人發現行蹤。6.我們家人在相處上凝聚力很強，妹妹不可能在有自主意識下與我們完全斷訊，亦無出境紀錄。非常擔心。至今我們還在努力找尋更具體的方向。然有如大海撈針，我懇求各位若有任何一絲線索或建議，請一定與我聯絡。」

受理的新北市警海山分局表示，本周三黃姓民眾報案協尋黃姓成年女子，並懷疑黃女被男友控制，卻沒有要提出告訴；由於黃女與男友均是成年人，若沒有積極證據證明女方被控制行動，警方難以介入單純的感情問題，目前男方父母也聯絡不上二人，也報案協尋。