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美國出現專家困惑的神秘生物！網傳可能是狼人

教部堅不發聘　台大：走行政救濟的路似乎難以避免

女嬰突然無呼吸心跳 母親急召119

2018-05-26 13:04聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市中山北路六段一處民宅，今天中午12時許，傳出一名四個月大的女嬰在家中突然沒有呼吸心跳，母親急得趕緊報案，救護人員緊急將她送往台北市榮民總醫院急救，母親也陪同就醫，女嬰身上無外傷，警方目前正釐清原因中。

榮民

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