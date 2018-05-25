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捲入14年前青少年鬥毆傷害致死案 劉正富獲准再審

2018-05-25 20:34聯合報 記者劉星君╱即時報導

屏東縣男子劉正富14年前捲入青少年鬥毆案，劉堅稱沒有參與，但仍被依傷害致死罪判刑9年定讞；劉在2013年7月入獄服刑，服刑期間透過冤獄平反協會聲請再審，檢察總長三度為他提起非常上訴，但都遭駁回，去年冤獄平反協會再次幫劉聲請再審，高雄高分院認定此案有證人指證等瑕疵問題，前天裁准再審。

此案發生在2004年8月間，屏縣2名男子因感情糾紛有衝突，雙方各自號召人馬，當晚凌晨1點，在萬巒鄉萬金營區大門前談判，雙方人馬抵達現場，其中一方10多名男子持棍棒、鐵條等工具朝對方毆打，造成包姓少年頭部傷重不治；案發2個多月後，突然1名涉案少年供出劉正富當天到場參與，劉矢口否認，且提出不在場證明與外出購物發票佐證，但發票事後遭警方搞丟，法院不採信劉的辯詞，2013年間劉被判刑9年定讞，期間內劉的妻子、女兒極力奔走平反。

高雄高分院裁准再審理由指出，死者同夥林姓少年等人在案發初期接受檢警偵訊，均未提到劉正富參與，後來林姓少年受另名少年唆使，才在案發後2個多月對警方供出劉正富涉案，警方於是通知劉正富到案說明，但卻未積極偵辦，一直拖到隔年4月才提供劉正富的單一照片，讓當天參與鬥毆林姓少年等人指認，此一單一照片指認違反相關指認犯罪嫌疑人要點規定。

裁定理由也指出，林姓、洪姓少年除咬出劉正富外，另指認1名憲兵當晚駕車載劉赴鬥毆現場，但該憲兵涉案部分，事後經軍事法院判決無罪確定，事實認定顯與本案衝突，足以推翻本案原確定判決認定，因此裁准開啟再審，重新調查。

屏東縣男子劉正富14年前捲入青少年鬥毆案，劉堅稱未參與，但仍被依傷害致死罪判刑9...
屏東縣男子劉正富14年前捲入青少年鬥毆案，劉堅稱未參與，但仍被依傷害致死罪判刑9年定讞；劉在2013年7月入獄服刑，服刑期間冤獄平反協會聲請再審，檢察總長三度為他提起非常上訴，但都遭駁回，去年冤獄平反協會再次幫劉聲請再審，高雄高分院認定此案有證人指證等瑕疵問題，前天裁准再審。圖為高雄高分院外觀。圖／報系資料照
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憲兵檢察總長
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