捲入14年前青少年鬥毆傷害致死案 劉正富獲准再審

2018-05-25 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



屏東縣男子劉正富14年前捲入青少年鬥毆案，劉堅稱沒有參與，但仍被依傷害致死罪判刑9年定讞；劉在2013年7月入獄服刑，服刑期間透過冤獄平反協會聲請再審，檢察總長三度為他提起非常上訴，但都遭駁回，去年冤獄平反協會再次幫劉聲請再審，高雄高分院認定此案有證人指證等瑕疵問題，前天裁准再審。

此案發生在2004年8月間，屏縣2名男子因感情糾紛有衝突，雙方各自號召人馬，當晚凌晨1點，在萬巒鄉萬金營區大門前談判，雙方人馬抵達現場，其中一方10多名男子持棍棒、鐵條等工具朝對方毆打，造成包姓少年頭部傷重不治；案發2個多月後，突然1名涉案少年供出劉正富當天到場參與，劉矢口否認，且提出不在場證明與外出購物發票佐證，但發票事後遭警方搞丟，法院不採信劉的辯詞，2013年間劉被判刑9年定讞，期間內劉的妻子、女兒極力奔走平反。

高雄高分院裁准再審理由指出，死者同夥林姓少年等人在案發初期接受檢警偵訊，均未提到劉正富參與，後來林姓少年受另名少年唆使，才在案發後2個多月對警方供出劉正富涉案，警方於是通知劉正富到案說明，但卻未積極偵辦，一直拖到隔年4月才提供劉正富的單一照片，讓當天參與鬥毆林姓少年等人指認，此一單一照片指認違反相關指認犯罪嫌疑人要點規定。