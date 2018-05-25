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虐殺女童引公憤 大批黑衣人聚集彰化殯儀館

2018-05-25 09:55聯合報 記者劉明岩╱即時報導

網傳傳說虐殺女童的姨丈今天上午會被帶到彰化市立殯儀館，一清早殯儀館就來了許多黑衣...
網傳傳說虐殺女童的姨丈今天上午會被帶到彰化市立殯儀館，一清早殯儀館就來了許多黑衣人，要為女童討公道，警方部署大批警力戒護。記者劉明岩／攝影
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彰化縣5歲女童受虐致死案，檢方今天上午在彰化市立殯儀館解剖女童，網路傳說嫌犯會被帶到場，今早殯儀館就有不少民眾趕來準備堵人、教訓他，彰化警分局不敢大意，調動約60名警力到場戒護，嫌犯會到場的謠言不攻自破 。

儘管涉案的姨丈被殺人案收押，但網路傳說姨丈獲交保，造成昨晚北斗警分局田尾分駐所遭數百名憤怒民眾包圍，嫌犯家中也被撒冥紙、潑漆。彰化地檢署檢察官蔡勝浩今天上午8時30分許，帶著法醫到彰化殯儀館剖驗時強調，檢方依殺人罪嫌將嫌犯收押禁見，在未查明事實真相前，檢方不會任意交保或請回，請民眾保持冷靜，讓檢方慢慢調查，以證據查明真相，還給女童公道。

至於昨晚有民眾進到嫌犯家中破壞、潑漆、撒冥紙，涉嫌動用私刑，蔡勝浩說，已要求當地警方追查。

由於網路傳出今天清晨7時，檢方剖驗時，嫌犯會帶到彰化市立殯儀館查證，或者向死者上香。昨晚即有不少民眾相約今早彰化市殯儀館見，一大早6點不到，殯儀館外就有大批黑衣人到場，警方也陸續部署警力，民眾也約有50、60人，分局長洪宏榮也到場指揮，場面十分緊繃，警方並實施交管，防範意外。

警方向到場聲援女童的民眾表示，嫌犯不會來，要他們早點回去。但一名來自彰化市的男子表示，女童的姨丈太可惡了，這麼小的孩子也下得了毒手，非得給他教訓不可。對於警方強調嫌犯不會來的說法，聲援民眾都不相信，認為警方動用那麼多人，「不來才有鬼」，因此還靜靜等待。

目前檢方仍在剖驗中。

網傳傳說虐殺女童的姨丈今天上午會被帶到彰化市立殯儀館，一清早殯儀館就來了許多黑衣...
網傳傳說虐殺女童的姨丈今天上午會被帶到彰化市立殯儀館，一清早殯儀館就來了許多黑衣人，要為女童討公道。記者劉明岩／攝影
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網傳傳說虐殺女童的姨丈今天上午會被帶到彰化市立殯儀館，一清早殯儀館就來了許多黑衣人，要為女童討公道。記者劉明岩／攝影
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網傳傳說虐殺女童的姨丈今天上午會被帶到彰化市立殯儀館，一清早殯儀館就來了許多黑衣人，要為女童討公道。記者劉明岩／攝影
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