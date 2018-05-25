40年聖經失而復得 女志工從旁協助翻譯

2018-05-25 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園中壢警分局查獲校園竊案，循線找回美籍老師David失竊，有40年歷史及珍貴紀念價值的一本聖經（右二手持）。圖／中壢警分局提供 分享 facebook

桃園市警方逮獲侵入大學校園行竊王姓男子，他坦承涉數起校園竊案。警方帶他取贓，尋回學校美國老師David失竊，有40年歷史及紀念價值的老舊聖經。經派出所女志工夏麗群從旁翻譯，才得知這本聖經是結婚紀念物，能失而復得，讓David心中充滿感激。

中壢警分局普仁派出所獲報，轄區某大學運動場，有名男子趁機行竊運動民眾手提包，熱心民眾查覺可疑，追出校園暗中報警。警方昨清晨7時許在中壢新中一街，攔獲有竊盜、詐欺前科39歲王姓男子，當場人贓俱獲。

警方在王嫌身上，起獲剛行竊黑色手提袋，內有IPHONE手機、皮夾及400元現金及金融卡。經查王嫌可能涉另一起校園竊案，該校美國老師David報案，隨身黑色手提包6月14日在校園失竊。

王嫌坦承犯案表示，將聖經及眼鏡棄置校園停車場，一部腳踏車籃子裡，黑色提包隨手棄置中壢區莊敬路旁空地。警員立即派員查找，除提包內現金已花用掉，順利找回具40年歷史的老舊聖經。

王嫌供稱，缺錢花用才偷竊別人物品，根本不知道裡頭有重要的紀念珍貴物品。美國老師David協同朋友到場指認，喜極而泣表示，這本聖經是與妻子結婚的時候購買，當時一人一本，留存了近40年極具紀念價值。帶來台灣教書卻被偷，本來想說一定找不到，結果卻失而復得，瞬間回到40年前場景，這種心情是無法言語的。