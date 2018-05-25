彰化女童遭虐死案今剖驗 昨晚謠傳姨丈交保險釀暴動

2018-05-25 01:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣5 歲女童受虐致死案，昨天檢察官相驗女童遺體後，將收押的姨丈從殺人未遂，改列殺人案嫌犯，今天進一步剖驗要確認死因；昨晚9點多，有人在臉書社群網站貼文聲稱姨丈交保，號召群眾集合抓人，有多名不明身分男子曾衝進姨丈家裡打砸破壞後，因屋內無人，又轉往田尾分駐所包圍，並數度放鞭炮鬧事，到今天凌晨零時多才散去。

群眾從附近的田中、秀水、溪州等鄉鎮趕到田尾分駐所，聚集人數一度多達二百多人，警方一再說明姨丈沒交保，也不可能獲得交保，但群眾有人起哄不相信；田中鎮民代表參選人許廷彬和北斗區縣議員參選人莊燈堯趕來幫警方勸導認識的民眾散去。

檢察官已指揮北斗警方追查誰在網路公然散布姨丈交保的謠言並號召群眾滋事，警方已掌握主事者及部分滋者者身分，將傳喚說明。

女童的外婆護女心切，一句「我們曾通報家暴」惹風波，昨天更在臉書貼文與網民互嗆，更透露多年前，女童哭鬧時曾遭生父菸燙受傷，讓女童身上的舊傷有了答案。

昨天檢察官和法醫到彰化市立殯儀館相驗女童遺體時，女童的生父、媽媽、阿姨和40多歲的外婆到場。女童的媽媽說「小孩死了，我們也很痛苦。」，記者問是否怪姐姐沒照顧好女兒？她沉默不語，女童生父不發一語。「我不可能去打她」阿姨說，她很疼女童，承認曾看到丈夫多次打女童，她都會制止、也會擋。

外婆受不了外界指責女兒，在臉書貼文「我選擇沉默不代表我好欺負，你們他媽的只會在別人的傷口上灑(撒)鹽，OOO（女童名）會懲罰你們的，誰疼她，誰不疼她，自己都心知肚明，還有燙他菸疤，餵她喝酒的都會受到報應。」更回嗆網友「你能體會我女兒也被家暴的痛嗎，啃。你懂個屁」。

昨天下午，女童外婆接受媒體電話訪問說，多年前用菸燙外孫女的是生父，那時他們住新北市，她也曾打113，社工說沒有辦法安置，她女兒也是家暴受害者。

消息來源透露，女童的生父、媽媽、阿姨和姨丈住在彰化縣同鄉鎮的隔壁村，國中時就玩在一起，姨丈曾參加八家將，與女童的阿姨、媽媽和外婆曾在新北市同住。民國103年間，曾與阿姨爭吵衝突，阿姨向警方通報被家暴，後來又說不告了；次年姨丈和阿姨搬回彰化縣的三合院老家住，新北市政府社會處將這件家暴案轉給彰化縣政府社會處列管。

民國105年間，阿姨向管區派出所報案被家暴，彰化縣社工師上門了解時，她說只是一般夫妻間爭吵，拒絕協助。本月17日，社工師追蹤作家訪時，阿姨說現在夫妻相處很好，有一件事她比較煩惱，就是今年9月要送女童念幼兒園，但家裡沒錢。社工師告訴她到時會請社福機構協助，叫她放心。