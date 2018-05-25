新竹地院國民參審 提問 「三寶知道嗎？」

2018-05-25 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹地方法院首場國民參與刑事審判模擬法庭登場，在選任國民法官時，律師提出個別訊問，提問焦點全在「什麼是新馬路三寶？」新竹地方法院院長周煙平說，原因是，此審理的模擬案件為女子慢速行駛在高速公路遭遭撞後被對方毆打，因此，候選國民法官對於「新馬路三寶」看法顯得重要，影響被告的判決輕或重。

新竹地院模擬殺人未遂案件，原由是廖女行駛在高速公路上，速度較慢，後方周姓男子超車時被撞，在路間理論時，一言不合，周男憤而動手毆打廖女。

廖女認為，周男狂毆打算置她於死地，提告殺人未遂，且殺人未遂為告訴非告訴乃論之罪，由檢察官提起公訴後，無法撤告。可是，周男卻說，他並非有致人於死之意，僅是傷害而已，且先前已和解也繳付10萬元和解金，廖女應要撤告。因此，在選任國民法官，被告辯護律師認為，是否知情「三寶」很重要。

新竹地方法院院長周煙平表示，此次國民法官主要由新竹縣市政府提供的備選國民法官名單，從電腦中隨機選出80位候選國民法官，再經過選任程序選出8位國民法官（含2位備位國民法官）。

在選任8位國民法官時，被告辯護律師問「什麼是新三寶？若在路上遇到三寶反應為何？」有候選國民法官回答正確「老女人、女人、老人」，另外有候選國民法官則說「不知情」。有候選國民法官說「若在馬路遇上三寶會理性對待」，就被以不附理由拒卻擔任此次的國民法官。

對此，交通大學科技法律研所助理教授金孟華表示，在被告律師提問新三寶問題，沒有辦法知道對於候選國民法官在審理案件上「好或不好」，知情或不知情者都不代表是好或壞的審判者。反之，若可深入詢問，在知情三寶問題後，是否能秉持同樣客觀的態度進行審理案件。

金孟華表示，透過候選國民法官自我反思，也一併可以成長，「進到法院是素人、但經歷參審後出去就是國民法官。」他也認為，此次國民法官候選人幾乎為縣、市村里長，取樣應更多元。

周煙平回應，為模擬新制，此次縣市政府所提供名單多為村里長，希望村里長們親身參與、了解新制後，變身為「種子」，回到地方能協助分享，並一同進行司法新制的推動。