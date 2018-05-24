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傘兵秦良丰已清醒 醫療團隊：還有兩關要過！

2018-05-24 21:48聯合報 記者黑中亮╱即時報導

仍在加護病房救治的傘兵秦良丰其實早已處於「清醒」狀態，上周國防部派人探視時，更進步到能睜眼注視家人，讓家人和醫療團隊同感振奮。但比「清醒」更重要的是「拔管」，但此管非彼管，昨天先拔除左側胸部的引流管，展開呼吸訓練，希望早日自主呼吸，生命指數進步會更大，接著再挑戰下個關卡。

秦良丰雖然嗜睡，但生命指數已進步到11分，對痛有感，這幾天以來也能清楚辨認呼喊他的聲音，並能夠照外界的指令做出回應。童綜合醫院的醫療團隊指出，上周面對國防部長官及家屬探視時，秦不僅能回應外界的指令，且他的瞳孔反應良好，呼叫他時，眼睛已由眨眼進步到可上下移動、可以注視家人，左側肢體也對痛有知覺，更可以輕輕地握手，意識屬於「清醒」狀態。

當時，秦爸爸也對醫療團隊說：「發現兒子今天反應比昨天明顯，在床邊為兒子加油打氣時，良丰表情激動地掉出眼淚，已經開始認得出來我們了。」

醫療團隊指出，秦良丰受傷時出現血胸等情形，胸內有些非正常的液體，要裝設引流管把這些非正常液體導流出來，現在醫療團隊安排呼吸治療師協助秦，慢慢訓練他學習自主呼吸，如果自主呼吸都沒有問題 , 下一步才會拔除呼吸器，屆時他的生命指數就會從11分，進步到正常人的15分。

整體而言，秦良丰目前仍在加護病房使用呼吸器輔助，病情穩定進步中，至於呼吸器拔除時間，要視他恢復狀況而定。

醫療團隊也加強秦良丰的營養補給，由於秦墜落時高位頸椎因下巴猛烈撞擊造成脊椎損傷，導致未來有可能癱瘓的後遺症，目前醫療團隊正密切觀察中，也是下一個重要挑戰。

傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。圖／翻攝自...
傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。圖／翻攝自秦良丰臉書
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傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。記者黑中亮...
傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。記者黑中亮／攝影
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傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。記者黑中亮...
傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。記者黑中亮／攝影
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傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。記者黑中亮...
傘兵秦良丰目前恢復情形穩定，醫療團隊已將胸管移除，協助他進行自主呼吸。記者黑中亮／攝影
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國防部
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