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大陸間諜想吸收台灣調查官 拿26萬當見面禮遭打臉

2018-05-24 21:30聯合報 記者曾健祐╱即時報導

林姓台商赴大陸蘇州經商近20年，擔任為蘇州台青會長等要職，涉嫌為獲更多經商利益，計畫回台打算吸收擔任調查官的國中同學，先拿26萬元利誘，還承諾對方若赴陸成為間諜，就可以再得到好幾百萬元，遭對方拒絕；檢方今指揮市調處搜索，依違反國家安全法等將林向法院聲請羈押禁見。

檢方調查，林男（39歲）1990年初就到大陸蘇州經年，擔任蘇州台青會會長、台商投資協會副會長，以及青年聯合會委員，遭中共國安單位吸收為間諜後，在2016、2017年間向中共國安單位洩漏法務部調查局某情報調查官之身份。

檢方指出，大陸以要給林更多經商上的利益，由林回台灣吸收調查官成為間諜，直到林某次國中同學會時，和這名調查官再次取的聯繫，他先後以20萬元、6萬元作為見面禮，打算吸收他成為間諜，還承諾「來大陸就再給他幾百萬元」。

林除了拿錢，還多次邀吃飯、贈送禮品，還以安排職務等利誘方式，想藉替大陸刺探國際活動、反恐安保，並蒐集公務秘密、機敏資料並發展組織，但都被該名調查官拒絕沒有得逞。

檢調長期監控蒐證，今天上午指揮調查局國家安全維護工作站、桃園市調查處等，持搜索票到林住處，查扣相關文件、行動電話等，並傳喚相關證人到案，訊時林源堅決否認，但罪證確鑿，最後啞口無言不知該如何反駁。

檢方訊後認定林涉犯國家安全法、國家情報工作法，及貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大，有事實及相當理由足認有逃亡、勾串證人之虞，加上所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，今晚間向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
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間諜台商國安
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