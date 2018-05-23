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影／衝績效？汐止警遭控教唆女線民設局開毒趴

2018-05-23 19:12聯合報 記者謝育炘╱即時報導

汐止警分局一名陳姓小隊長遭指控，二年前提供毒K菸，教唆女線民招攬少年在KTV毒趴，再到場臨檢掃毒，「設局釣魚」拚績效，甚至連現任的汐止副分局長也摻一腳！但汐止分局出面說明，陳姓小隊長已經記兩小過，調離原單位，等候司法調查。至於女線民說曾與副分局長陳耿賢見面，則是子虛烏有，因為女線民供稱的見面時間，當時陳耿賢正在開會。

今年五月陳姓員警約女線民至士林捷運站談串供事宜。記者謝育炘／翻攝
今年五月陳姓員警約女線民至士林捷運站談串供事宜。記者謝育炘／翻攝
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臨檢毒趴KTV
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