影／衝績效？汐止警遭控教唆女線民設局開毒趴

2018-05-23 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



汐止警分局一名陳姓小隊長遭指控，二年前提供毒K菸，教唆女線民招攬少年在KTV開毒趴，再到場臨檢掃毒，「設局釣魚」拚績效，甚至連現任的汐止副分局長也摻一腳！但汐止分局出面說明，陳姓小隊長已經記兩小過，調離原單位，等候司法調查。至於女線民說曾與副分局長陳耿賢見面，則是子虛烏有，因為女線民供稱的見面時間，當時陳耿賢正在開會。