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為浩鼎案出庭 翁啟惠：台灣社會只相信「貪汙」二字

2018-05-23 11:30聯合報 記者林孟潔╱即時報導

翁啟惠。本報資料照片
翁啟惠。本報資料照片
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中研院翁啟惠涉浩鼎案，士林地方法院今開庭，傳時任浩鼎公司董事李世仁、執行長許友恭出庭作證。翁啟惠也再度發聲明，澄清自己的清白。

翁啟惠聲明全文如下：

關鍵證物 : 從未出土的1500張股票

消失的1500張股票，被念念不忘，從未出土，卻是檢方起訴本人的關鍵理由。

說是拿1500張浩鼎股票給我當作期約賄賂，事實是浩鼎從未發行技術股，此說法不通。 後又加碼變成3000張浩鼎股票期約賄賂，數字一直加，台灣社會被以訛傳訛的訊息誤導，我像被掐住咽喉般，說什麼聲音都出不去，說什麼大家都刻意捂住耳朵。

我是美國浩鼎母公司Optimer的創辦人，台灣浩鼎是引用我的專利技術，為了表示對自己的技術有信心，投入資金表示支持理所當然。 當時任職中研院長，為免外界誤解院長支持特定民間公司，引發市場投資熱，我只能低調鼓勵該公司繼續研發抗癌疫苗。

我是該專利創作人，技術是我從國外帶回台灣貢獻給中研院。 根據中研院規定，創作人未參與技轉工作，未在技轉廠商擔任有給職收取報酬，未持有技轉廠商5%的股權，就沒有所謂的利益衝突問題，更無所謂的利益迴避。 法規亦無規定必須揭露個人持股。

台灣社會最常掛念的3000張股票，資金來源明確清楚。 新創公司需要資金，我只是扮演母公司創辦人該扮演的角色，挹注資金，却遭外界包括檢方指控是免費取得股票，是謂廠商賄賂。

如果中研院長敲鑼打鼓支持生技業者研發癌症疫苗，並親自冠名投入，豈不是要誘導市場炒作？ 為避免發生此事，我只能選擇背後默默支持。 同時，這是為人父母對子女的心意，以成年子女名義投入，不正是所有家長會做的事？

我對台灣只有無償付出。 我的智產權無償奉獻給中研院；中研院十大技轉案中，有六件是本人研發成果。 我回台灣只想貢獻所長，為台灣找出路，眼看正要開花結果，卻因本案本人聲譽和產業遭受毀滅性傷害。

浩鼎技轉案是成功的產學合作案，當時是各界的美談。 技轉金從原先的2500萬提高到5700萬，廠商多付費給國庫，幫中研院實驗室挹注更多經費。 檢方指控我介入技轉，免費交材料給廠商以獲得技術股，經查證皆與事實相反。

再說一遍，技轉層級只到副院長。 材料交付是有償且昂貴的四百萬，簽約付費交材料，身為院長的我從未參與。

此外，廠商多付出高於市場四倍的材料費給中研院，檢方起訴書把四倍寫成四折，意思就是賤賣國產。 還將電郵翻譯幣別發生大錯誤，將市價1萬1千歐元的材料費，翻譯成9千萬新台幣，意指對我的賄賂對價金。

種種許多的誤植，為的是什麼？

消失的1500張期約股票從未出土，又來個3000張期約賄賂，你有在聽嗎？ 台灣社會沒有興趣聽，只相信二年前聽到看到的「貪污」二個大字！

問我痛心嗎？ 當台灣社會開始學會傾聽，已經是無限遺憾、無可彌補的傷害換來的結果。

中研院翁啟惠
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